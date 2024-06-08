Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Увы, не Зинченко. В Арсенале определили лучшего игрока сезона
Англия
08 июня 2024, 08:48 | Обновлено 08 июня 2024, 08:56
272
0

Увы, не Зинченко. В Арсенале определили лучшего игрока сезона

Признания во второй раз подряд удостоен Мартин Эдегор

08 июня 2024, 08:48 | Обновлено 08 июня 2024, 08:56
272
0
Увы, не Зинченко. В Арсенале определили лучшего игрока сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор и Александр Зинченко

В лондонском «Арсенале» подвели итоги кампании-2023/2024, выбрав с помощью болельщиков лучшего игрока.

Победу в опросе одержал полузащитник Мартин Эдегор. Его кандидатура получила у поклонников «канониров» 33% всех голосов.

В топ-3 голосования также вошли Деклан Райс и Вильям Салиба.

Это уже вторая кряду награда для Эдегора. Ранее два раза подряд лучшими игроками сезона в «Арсенале» признавались только Лиам Брэди, Иан Райт, Тьерри Анри и Букайо Сака.

В предыдущем сезоне Эдегор сыграл за «Арсенала» в 48 матчах, забил 11 голов, сделал 11 ассистов.

По итогам чемпионата Англии «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, занял второе место, набрав 89 очков Золотые награды выиграл «Манчестер Сити» (91 очко).

Ранее экс-игрок «Арсенала» раскритиковал команду за прошедший сезон.

По теме:
Легенда возвращается в АПЛ. Варди продлил контракт с Лестером
В который раз. Салах признан MVP сезона в Ливерпуле
10 самых дорогих футболистов 2024 года
Мартин Эдегор Вильям Салиба Деклан Райс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко
Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Футбол | 07 июня 2024, 23:39 143
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

Наша команда пропустила три гола в первом тайме

Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Футбол | 08 июня 2024, 07:34 4
Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?

Портал GiveMeSport поделился интересным рейтингом

Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Бокс | 07.06.2024, 12:54
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Теофимо Лопес дал оценку исходу боя Усик – Фьюри
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Футбол | 07.06.2024, 13:25
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет
Футбол | 08.06.2024, 09:20
Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет
Польша после игры с Украиной основательно заполнила свой лазарет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
06.06.2024, 19:25 12
Теннис
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
07.06.2024, 22:29 10
Футбол
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
07.06.2024, 07:15 7
Бокс
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 19
Бокс
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
06.06.2024, 23:40
Футбол
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
07.06.2024, 12:52 1
Бокс
Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?
Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?
06.06.2024, 12:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем