Увы, не Зинченко. В Арсенале определили лучшего игрока сезона

В лондонском «Арсенале» подвели итоги кампании-2023/2024, выбрав с помощью болельщиков лучшего игрока.

Победу в опросе одержал полузащитник Мартин Эдегор. Его кандидатура получила у поклонников «канониров» 33% всех голосов.

В топ-3 голосования также вошли Деклан Райс и Вильям Салиба.

Это уже вторая кряду награда для Эдегора. Ранее два раза подряд лучшими игроками сезона в «Арсенале» признавались только Лиам Брэди, Иан Райт, Тьерри Анри и Букайо Сака.

В предыдущем сезоне Эдегор сыграл за «Арсенала» в 48 матчах, забил 11 голов, сделал 11 ассистов.

По итогам чемпионата Англии «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, занял второе место, набрав 89 очков Золотые награды выиграл «Манчестер Сити» (91 очко).

Ранее экс-игрок «Арсенала» раскритиковал команду за прошедший сезон.