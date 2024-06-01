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Англия
01 июня 2024, 09:03 | Обновлено 01 июня 2024, 09:08
66
0

Экс-игрок Арсенала раскритиковал команду. За что досталось Зинченко и Ко?

Француз Эммануэль Пети дал оценку прошедшему сезону

01 июня 2024, 09:03 | Обновлено 01 июня 2024, 09:08
66
0
Экс-игрок Арсенала раскритиковал команду. За что досталось Зинченко и Ко?
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети поделился экспертным мнением о сезон-2023/2024 в исполнении «канониров», которые, как известно, стали вторыми в АПЛ.

«Я очень доволен работой Артеты, его сезоном, несмотря на потерю титула в последнем туре.

Я не могу сравнивать наши поколения по причине того, что нужно сравнить всё, что только можно. Например, запомнят ли эту команду «Арсенала» через 10 лет. Часто бывают «прекрасные неудачники», и этот «Арсенал» - хорошие неудачники. Однако я бы предпочел, чтобы они были хорошими победителями.

В качестве доказательства можно привести «Сити», который только что выиграл четвёртый титул за четыре сезона. Это событие историческое. Мы будем помнить их как, вероятно, лучшую команду, которая когда-либо была в Премьер-лиге. Так что через 20, 30, 50 лет люди будут помнить их за это достижение. Несмотря на то что «Арсенал» провёл отличный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит», – заявил Пети.

Как известно, в итоговой турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» отстал на 2 очка от «Манчестер Сити», который выиграл чемпионский титул в четвертый раз подряд.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» нашел в Нидерландах конкурента украинцу Александру Зинченко.

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Эммануэль Пети чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: Get French Football News
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