Арсенал нашел в Нидерландах конкурента Зинченко. Но игрок в лазарете

В поле зрения лондонского «Арсенала» находился 22-летний левый защитник нидерландского клуба «Фейеноорд» Квилиндси Хартман.

Скауты «канониров» дают высокую потенциальную оценку игрока и уверены, что Хартман готов к переходу в английский футбол. Менеджер лондонцев Микель Артета намерен укрепить левый фланг обороны команды, где среди прочего играл украинец Александр Зинченко.

В настоящее время Квилиндси Хартман восстанавливается после травмы колена, которую он получил в марте этого года. Повреждение исключило участие защитника в Евро-2024.

Контракт Хартмана с «Фейерноордом» действует до лета 2026 года.

Ранее Александр Зинченко рассказал о планах Украины на Евро-2024.