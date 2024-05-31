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Англия
31 мая 2024, 13:23 | Обновлено 31 мая 2024, 13:25
487
0

Арсенал нашел в Нидерландах конкурента Зинченко. Но игрок в лазарете

«Канонирам» интересен Квилиндси Хартман

31 мая 2024, 13:23 | Обновлено 31 мая 2024, 13:25
487
0
Арсенал нашел в Нидерландах конкурента Зинченко. Но игрок в лазарете
Getty Images/Global Images Ukraine. Квилиндси Хартман

В поле зрения лондонского «Арсенала» находился 22-летний левый защитник нидерландского клуба «Фейеноорд» Квилиндси Хартман.

Скауты «канониров» дают высокую потенциальную оценку игрока и уверены, что Хартман готов к переходу в английский футбол. Менеджер лондонцев Микель Артета намерен укрепить левый фланг обороны команды, где среди прочего играл украинец Александр Зинченко.

В настоящее время Квилиндси Хартман восстанавливается после травмы колена, которую он получил в марте этого года. Повреждение исключило участие защитника в Евро-2024.

Контракт Хартмана с «Фейерноордом» действует до лета 2026 года.

Ранее Александр Зинченко рассказал о планах Украины на Евро-2024.

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Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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