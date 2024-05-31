Арсенал нашел в Нидерландах конкурента Зинченко. Но игрок в лазарете
«Канонирам» интересен Квилиндси Хартман
В поле зрения лондонского «Арсенала» находился 22-летний левый защитник нидерландского клуба «Фейеноорд» Квилиндси Хартман.
Скауты «канониров» дают высокую потенциальную оценку игрока и уверены, что Хартман готов к переходу в английский футбол. Менеджер лондонцев Микель Артета намерен укрепить левый фланг обороны команды, где среди прочего играл украинец Александр Зинченко.
В настоящее время Квилиндси Хартман восстанавливается после травмы колена, которую он получил в марте этого года. Повреждение исключило участие защитника в Евро-2024.
Контракт Хартмана с «Фейерноордом» действует до лета 2026 года.
Ранее Александр Зинченко рассказал о планах Украины на Евро-2024.
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