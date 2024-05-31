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Чемпионат Европы
31 мая 2024, 09:16 | Обновлено 31 мая 2024, 09:25
457
1

Зинченко рассказал о планах Украины на Евро-2024

Игрок – о подготовке к чемпионату Европы и ожиданиях от турнира

31 мая 2024, 09:16 | Обновлено 31 мая 2024, 09:25
457
1
Зинченко рассказал о планах Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился настроем на предстоящие спарринги сборной Украины в преддверии чемпионата Европы.

«Мы все понимаем, что чемпионат Европы – это большой турнир, где нам нужно показать свою лучшую игру. Именно благодаря таким турнирам можно подарить много положительных эмоций нашим болельщикам, нашим военным, которые сегодня защищают нашу страну.

Нужно подготовиться к турниру со всей возможной ответственностью. С помощью этих товарищеских матчей я думаю, что у нас все получится», – заявил Зинченко.

Как известно, украинская команда перед Евро-2024 проведет три спарринга. 3 июня она сыграет со сборной Германии, 7-го числа с командой Польши, а 11-го июня померится силами со сборной Молдовы.

Ранее Александр Зинченко подвел итоги клубного сезона.

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Александр Зинченко Евро-2024 чемпионат Европы по футболу сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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onco-clown
Матч с молдаванами особенно ценный в плане подготовки к большому турниру.
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