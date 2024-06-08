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  4. ВИДЕО. Супряга решился на перемены – нападающий сделал девушке предложение
Украина. Премьер лига
08 июня 2024, 08:31 | Обновлено 08 июня 2024, 08:33
1483
2

ВИДЕО. Супряга решился на перемены – нападающий сделал девушке предложение

Форвард решил начать новый этап в жизни

08 июня 2024, 08:31 | Обновлено 08 июня 2024, 08:33
1483
2
ВИДЕО. Супряга решился на перемены – нападающий сделал девушке предложение
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга сделал предложение руки и сердца девушке Марине Литвин.

Избранница 24-летнего игрока атаки киевлян ответила согласием.

Ранее, напомним, сообщалось, что Супряга этим летом может стать игроком «Днепра-1».

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Владислав Супряга чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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Gargantua
всегда есть опасения увидеть силиконового утконоса, но вроде ничего
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India Life
О вкусах не спорят
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