Украина. Премьер лига08 июня 2024, 08:31 | Обновлено 08 июня 2024, 08:33
1483
2
ВИДЕО. Супряга решился на перемены – нападающий сделал девушке предложение
Форвард решил начать новый этап в жизни
08 июня 2024, 08:31 | Обновлено 08 июня 2024, 08:33
1483
2
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга сделал предложение руки и сердца девушке Марине Литвин.
Избранница 24-летнего игрока атаки киевлян ответила согласием.
Ранее, напомним, сообщалось, что Супряга этим летом может стать игроком «Днепра-1».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июня 2024, 07:34 4
Портал GiveMeSport поделился интересным рейтингом
Бокс | 07 июня 2024, 12:52 1
Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира
Футбол | 08.06.2024, 02:55
Футбол | 08.06.2024, 08:06
Футбол | 07.06.2024, 20:45
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
всегда есть опасения увидеть силиконового утконоса, но вроде ничего
О вкусах не спорят
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2024, 19:26 18
06.06.2024, 23:52 9
06.06.2024, 16:52 19
08.06.2024, 00:05 31
06.06.2024, 23:40
07.06.2024, 07:15 7
07.06.2024, 12:54 1