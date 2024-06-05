Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
Сообщается, что клубную прописку сменят Владислав Супряга и Бенито
5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1».
Игорь Бурбас сообщал, что рассматривается вариант, чтобы в обратном направлении отправилось несколько динамовцев.
По информации FCDNIPRO.COM, к днепровской команде из столичного коллектива присоединятся Владислав Супряга и Бенито.
Источник утверждает, что футболисты перейдут на правах аренды. Соглашения игроков будут рассчитаны на 1 сезон.
24-летний Супряга в прошлом сезоне провел 8 матчей за «Динамо». Украинский форвард отдал 2 результативные передачи. 25-летний Бенито отыграл в 23 поединках. На счету нигерийского вингера 2 гола и 1 голевая передача.
Владислав уже играл за «Днепр-1» с 2017 по 2018 год. Супряга провел 22 матча в УПЛ в футболке днепровского клуба и отметился 7 забитыми мячами.
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