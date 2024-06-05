Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 22:28 |
3465
2

Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка

Сообщается, что клубную прописку сменят Владислав Супряга и Бенито

05 июня 2024, 22:28 |
3465
2
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1».

Игорь Бурбас сообщал, что рассматривается вариант, чтобы в обратном направлении отправилось несколько динамовцев.

По информации FCDNIPRO.COM, к днепровской команде из столичного коллектива присоединятся Владислав Супряга и Бенито.

Источник утверждает, что футболисты перейдут на правах аренды. Соглашения игроков будут рассчитаны на 1 сезон.

24-летний Супряга в прошлом сезоне провел 8 матчей за «Динамо». Украинский форвард отдал 2 результативные передачи. 25-летний Бенито отыграл в 23 поединках. На счету нигерийского вингера 2 гола и 1 голевая передача.

Владислав уже играл за «Днепр-1» с 2017 по 2018 год. Супряга провел 22 матча в УПЛ в футболке днепровского клуба и отметился 7 забитыми мячами.

По теме:
ПИХАЛЕНОК: «С нетерпением жду матчей с Шахтером. Покажу, как они ошиблись»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере Пихаленка, который отказал Шахтеру
Бразильский клуб хочет игрока Шахтера, но с трансфером могут быть проблемы
Владислав Супряга Бенито аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Александр Пихаленок Днепр-1 Динамо Киев
Даниил Агарков Источник: Фан-сайт ФК Днепр
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто выиграл трофей? Определен победитель чемпионата Европы 2024 U-17
Футбол | 05 июня 2024, 22:23 1
Кто выиграл трофей? Определен победитель чемпионата Европы 2024 U-17
Кто выиграл трофей? Определен победитель чемпионата Европы 2024 U-17

В решающем матче Италия разгромила Португалию со счетом 3:0

Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 05 июня 2024, 07:55 2
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу

Украинская сборная 5 июня в 17:00 сыграет против команды Франции

Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 05.06.2024, 09:25
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN. Есть ли в списке Лунин?
Футбол | 05.06.2024, 11:05
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN. Есть ли в списке Лунин?
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN. Есть ли в списке Лунин?
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Футбол | 05.06.2024, 15:50
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Стоять на паперти не будем. Суркис – о трансферах Шапаренко и Буяльского
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Удачи, Влад. Стань новым Дьяволом как Шева. 
Ответить
+2
Alexey75
Опять трёху киевлянам положит
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
03.06.2024, 23:46 111
Футбол
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
04.06.2024, 03:05
Теннис
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
04.06.2024, 07:24 22
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.06.2024, 14:05 5
Футбол
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
05.06.2024, 07:58 1
Бокс
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
03.06.2024, 22:40 7
Футбол
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
04.06.2024, 17:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем