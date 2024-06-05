Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка

5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1».

Игорь Бурбас сообщал, что рассматривается вариант, чтобы в обратном направлении отправилось несколько динамовцев.

По информации FCDNIPRO.COM, к днепровской команде из столичного коллектива присоединятся Владислав Супряга и Бенито.

Источник утверждает, что футболисты перейдут на правах аренды. Соглашения игроков будут рассчитаны на 1 сезон.

24-летний Супряга в прошлом сезоне провел 8 матчей за «Динамо». Украинский форвард отдал 2 результативные передачи. 25-летний Бенито отыграл в 23 поединках. На счету нигерийского вингера 2 гола и 1 голевая передача.

Владислав уже играл за «Днепр-1» с 2017 по 2018 год. Супряга провел 22 матча в УПЛ в футболке днепровского клуба и отметился 7 забитыми мячами.