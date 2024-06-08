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08 июня 2024, 10:35 | Обновлено 08 июня 2024, 11:02
47
0

Армения – Казахстан – 2:1. Победа Петракова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Ереване

08 июня 2024, 10:35 | Обновлено 08 июня 2024, 11:02
47
0
Армения – Казахстан – 2:1. Победа Петракова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

7 июня в Ереване товарищеский матч провели сборные Армении и Казахстана (2:1).

Сборную Армении возглавляет украинский тренер Александр Петраков.

Товарищеский матч

Менхенгладбах, 7 июня

Армения – Казахстан – 2:1

Голы: Марочкин, 4 (Автогол), Бачахчян, 58 – Исламхан, 90+6 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Бауыржан Исламхан (Казахстан).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ваган Бичахчян (Армения).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Александр Марочкин (Казахстан).
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товарищеские матчи Евро-2024 видео голов и обзор Александр Петраков сборная Армении по футболу сборная Казахстана по футболу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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