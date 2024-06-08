Товарищеские матчи
Чемпионат Европы08 июня 2024, 10:35 | Обновлено 08 июня 2024, 11:02
47
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Армения – Казахстан – 2:1. Победа Петракова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Ереване
08 июня 2024, 10:35 | Обновлено 08 июня 2024, 11:02
47
0
7 июня в Ереване товарищеский матч провели сборные Армении и Казахстана (2:1).
Сборную Армении возглавляет украинский тренер Александр Петраков.
Товарищеский матч
Менхенгладбах, 7 июня
Армения – Казахстан – 2:1
Голы: Марочкин, 4 (Автогол), Бачахчян, 58 – Исламхан, 90+6 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Бауыржан Исламхан (Казахстан).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ваган Бичахчян (Армения).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Александр Марочкин (Казахстан).
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