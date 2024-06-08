Ребров проиграл второй матч во главе сборной Украины. Сколько побед?

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

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Команды провели поединок в Варшаве на стадионе «Народовы». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Для Сергея Реброва это поражение стало вторым на посту главного тренера сине-желтых. 12 сентября 2023 года Ребров и компания уступили итальянской национальной команде в 6-м туре группового квалификационного раунда к Евро-2024.

Ребров был назначен наставником сборной 7 июня 2023, а уже 12 числа того же месяца провел первый матч – ничья с Германией 3:3 в контрольной игре.

Это был 13-й поединок Сергея Реброва во главе сборной (учитывая все товарищеские матчи). На счету 50-летнего специалиста 7 побед, 2 поражения и 4 ничьи.