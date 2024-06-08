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  4. Ребров проиграл второй матч во главе сборной Украины. Сколько побед?
Чемпионат Европы
08 июня 2024, 00:49 |
831
2

Ребров проиграл второй матч во главе сборной Украины. Сколько побед?

7 июня сине-желтые уступили со счетом 1:3 товарищеском матче в Варшаве

08 июня 2024, 00:49 |
831
2
Ребров проиграл второй матч во главе сборной Украины. Сколько побед?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

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Команды провели поединок в Варшаве на стадионе «Народовы». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Для Сергея Реброва это поражение стало вторым на посту главного тренера сине-желтых. 12 сентября 2023 года Ребров и компания уступили итальянской национальной команде в 6-м туре группового квалификационного раунда к Евро-2024.

Ребров был назначен наставником сборной 7 июня 2023, а уже 12 числа того же месяца провел первый матч – ничья с Германией 3:3 в контрольной игре.

Это был 13-й поединок Сергея Реброва во главе сборной (учитывая все товарищеские матчи). На счету 50-летнего специалиста 7 побед, 2 поражения и 4 ничьи.

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Сергей Ребров статистика сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Польши по футболу Польша - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Nba37
Ну с такой игрой постоянно не будет фартить 
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0
Андрій Ванчак
Шкода, що мудаки підвели нормального тренера!
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-2
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