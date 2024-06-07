Определен Лев матча сборной Украины в проигранном поединке против Польши

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

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Команды провели поединок в Варшаве на стадионе «Народовы». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал автор единственного забитого мяча в составе сине-желтых – Артем Довбик.

Он набрал 60% голосов. Ближайшим преследователь – Руслан Малиновский (7%), третий – Александр Зубков (6%).