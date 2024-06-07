Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен Лев матча сборной Украины в проигранном поединке против Польши
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 23:55 | Обновлено 08 июня 2024, 00:16
1503
0

Определен Лев матча сборной Украины в проигранном поединке против Польши

Артем Довбик забил единственной гол сине-желтых в товарищеской игре в Варшаве (1:3)

07 июня 2024, 23:55 | Обновлено 08 июня 2024, 00:16
1503
0
Определен Лев матча сборной Украины в проигранном поединке против Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок в Варшаве на стадионе «Народовы». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал автор единственного забитого мяча в составе сине-желтых – Артем Довбик.

Он набрал 60% голосов. Ближайшим преследователь – Руслан Малиновский (7%), третий – Александр Зубков (6%).

По теме:
Ребров оценил гол игрока, который сменил украинское гражданство на польское
РЕБРОВ: «Футбол состоит из многих компонентов. Были хорошие моменты»
Ребров огласил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024
Артем Довбик Лев матча лучший игрок сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина товарищеские матчи Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Футбол | 07 июня 2024, 13:25 10
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?

Издание FourFourTwo презентовало рейтинг топовых вратарей

ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Футбол | 07 июня 2024, 22:29 7
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши

Украинцы пропустили уже и третий, но именно второй мяч был достаточно курьезным

ВИДЕО. Довбик красиво отквитал один мяч в игре против поляков в Варшаве
Футбол | 07.06.2024, 22:41
ВИДЕО. Довбик красиво отквитал один мяч в игре против поляков в Варшаве
ВИДЕО. Довбик красиво отквитал один мяч в игре против поляков в Варшаве
Польша – Украина – 1:3. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Футбол | 07.06.2024, 23:41
Польша – Украина – 1:3. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Польша – Украина – 1:3. Как пропустить быстро три мяча. Видео голов и обзор
Украинцев увлекла ностальгическая игра
Футбол | 07.06.2024, 17:49
Украинцев увлекла ностальгическая игра
Украинцев увлекла ностальгическая игра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
06.06.2024, 02:01
Футбол
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
06.06.2024, 23:40
Футбол
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
07.06.2024, 06:59 13
Футбол
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45 1
Бокс
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
07.06.2024, 07:15 7
Бокс
Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо
Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо
06.06.2024, 21:35 19
Футбол
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
06.06.2024, 06:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем