Чемпионат Европы07 июня 2024, 23:55 | Обновлено 08 июня 2024, 00:16
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Определен Лев матча сборной Украины в проигранном поединке против Польши
Артем Довбик забил единственной гол сине-желтых в товарищеской игре в Варшаве (1:3)
07 июня 2024, 23:55 | Обновлено 08 июня 2024, 00:16
1503
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7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
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Команды провели поединок в Варшаве на стадионе «Народовы». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал автор единственного забитого мяча в составе сине-желтых – Артем Довбик.
Он набрал 60% голосов. Ближайшим преследователь – Руслан Малиновский (7%), третий – Александр Зубков (6%).
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