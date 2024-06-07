ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Украинцы пропустили уже и третий, но именно второй мяч был достаточно курьезным
7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
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Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».
За первые 15 минут украинцы пропустили дважды, а до 30-й хозяева довели счет до разгромного – 3:0.
Отдельно хочется отметить второй мяч поляков, поскольку гол можно было избежать. Петр Зелиньски отдавал передачу в штрафную, однако ни защитники, ни вратарь Георгий Бущан, ни игроки Польши не откликнулись на пас. В итоге мяч оказался в сетке ворот.
Бущан после пропущенного сразу же стал апеллировать в сторону Валерия Бондаря, поскольку именно украинский защитник мог прервать передачу.
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
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