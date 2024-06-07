Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 22:29 | Обновлено 07 июня 2024, 22:32
2582
7

ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши

Украинцы пропустили уже и третий, но именно второй мяч был достаточно курьезным

07 июня 2024, 22:29 | Обновлено 07 июня 2024, 22:32
2582
7
ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».

За первые 15 минут украинцы пропустили дважды, а до 30-й хозяева довели счет до разгромного – 3:0.

Отдельно хочется отметить второй мяч поляков, поскольку гол можно было избежать. Петр Зелиньски отдавал передачу в штрафную, однако ни защитники, ни вратарь Георгий Бущан, ни игроки Польши не откликнулись на пас. В итоге мяч оказался в сетке ворот.

Бущан после пропущенного сразу же стал апеллировать в сторону Валерия Бондаря, поскольку именно украинский защитник мог прервать передачу.

ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши

По теме:
Польша – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
ВИДЕО. Довбик красиво отквитал один мяч в матче в Варшаве
ВИДЕО. Украина пропустила третий гол от Польши. Забил экс-украинец Романчук
фото эмоции Георгий Бущан Валерий Бондарь сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина товарищеские матчи Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 07 июня 2024, 21:47 0
Польша – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Польша – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Варшаве

Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 07 июня 2024, 12:00 23
Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Польша – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Второй из трех товарищеских поединков «сине-желтых» в рамках подготовки к Евро-2024

Костюк остановилась за шаг от парного финала Ролан Гаррос
Теннис | 07.06.2024, 17:56
Костюк остановилась за шаг от парного финала Ролан Гаррос
Костюк остановилась за шаг от парного финала Ролан Гаррос
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
Футбол | 06.06.2024, 23:52
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Футбол | 07.06.2024, 13:25
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
олеся лопунова
Второй гол это результат того,что нет коммуникации между ЦЗ и Врт. Вообще такие ситуации часто бывают,когда защитник убирает голову,чтобы голкипер забрал мяч...Рикошета не было...А голкипер на линии стоит..И должен до конца играть момент...
Так учат тренеры по работе с голкиперами...Но в целом они 50/50 в этом голе 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
a.fedorenko1953
Де вони на Суспільному оту довжелезну лошаку відкопали, яка зовсім не тямить у футболі, але намагається щось там своєю маківкою аналізувати. Це якийсь жах суцільний!((
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
fifa2020
Клоун... Різника в заявку, цього додому пішки!
Ответить
+1
Gargantua
мяч летел в зоне Бондаря, тот сделал движение и остановился.
Там вины Бущана вообще никакой нет.
Ответить
0
ViAn
Бондар зробив рух до м'яча, а потім зупинився і пропустив його. Це елементарна помилка комунікації. Об'єктивно треба розуміти, що пара Бондар і Талаверов провалила перший тайм. Але що поробиш, вже як є.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
06.06.2024, 02:01
Футбол
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
05.06.2024, 21:20 5
Футбол
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
06.06.2024, 18:44 13
Бокс
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
07.06.2024, 09:01 3
Футбол
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45 1
Бокс
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
05.06.2024, 22:28 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем