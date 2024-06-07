7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».

За первые 15 минут украинцы пропустили дважды, а до 30-й хозяева довели счет до разгромного – 3:0.

Отдельно хочется отметить второй мяч поляков, поскольку гол можно было избежать. Петр Зелиньски отдавал передачу в штрафную, однако ни защитники, ни вратарь Георгий Бущан, ни игроки Польши не откликнулись на пас. В итоге мяч оказался в сетке ворот.

Бущан после пропущенного сразу же стал апеллировать в сторону Валерия Бондаря, поскольку именно украинский защитник мог прервать передачу.

ФОТО. Кого обвинил? Лицо и эмоции Бущана после второго гола от Польши