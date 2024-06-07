ВИДЕО. Украина пропустила от Польши два гола в дебюте первого тайма

7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».

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Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Польши и Украины

Украина пропустила от Польши два гола в дебюте первого тайме. На 11-й минуте возникла суматоха после подачи с углового (1:0) На 16-й минуте поляки удвоили перевес в счете (2:0). После подачи с фланга защита и вратарь украинцев не разобрались, и мяч влетел в ворота.

ГОЛ! 1:0. Себастьян Валукевич, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Петр Зелински, 16 мин.