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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 22:05 | Обновлено 07 июня 2024, 22:53
1570
0

ВИДЕО. Украина пропустила от Польши два гола в дебюте первого тайма

На 16-й минуте поляки повели в счете 2:0 в товарищеском матче

07 июня 2024, 22:05 | Обновлено 07 июня 2024, 22:53
1570
0
ВИДЕО. Украина пропустила от Польши два гола в дебюте первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в 21:45 проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды играют в Варшаве на стадионе «Народовы».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Польши и Украины

Украина пропустила от Польши два гола в дебюте первого тайме. На 11-й минуте возникла суматоха после подачи с углового (1:0) На 16-й минуте поляки удвоили перевес в счете (2:0). После подачи с фланга защита и вратарь украинцев не разобрались, и мяч влетел в ворота.

ГОЛ! 1:0. Себастьян Валукевич, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Петр Зелински, 16 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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