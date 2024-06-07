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  4. Шевченко порекомендовал Милану 3 игроков из Украины. Два уже заинтересовали
Италия
07 июня 2024, 23:11 |
3135
2

Шевченко порекомендовал Милану 3 игроков из Украины. Два уже заинтересовали

Президент УАФ считает, что итальянцам стоит обратить внимание на Мудрика, Довбика и Цыганкова

07 июня 2024, 23:11 |
3135
2
Шевченко порекомендовал Милану 3 игроков из Украины. Два уже заинтересовали
УАФ. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист, а на сегодня президент УАФ, Андрей Шевченко признался, на каких футболистов сборной Украины «Милану» стоит обратить внимание.

«Кого я бы порекомендовал «Милану» из сборной Украины? Многих, прежде всего Артема Довбика, Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что «Милан» уже проявляет интерес к двум футболистам из списка Шевченко. Итальянский гранд заинтересовался двумя звездами испанской «Жироны» – нападающим Артемом Довбиком и хавбеком Виктором Цыганковым.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Михаил Мудрик Андрей Шевченко Милан
Дмитро Олійник Источник: Tuttomercatoweb
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Gargantua
гений селекции ))
где он их откопал?
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