Шевченко порекомендовал Милану 3 игроков из Украины. Два уже заинтересовали

Легендарный украинский футболист, а на сегодня президент УАФ, Андрей Шевченко признался, на каких футболистов сборной Украины «Милану» стоит обратить внимание.

«Кого я бы порекомендовал «Милану» из сборной Украины? Многих, прежде всего Артема Довбика, Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика», – сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что «Милан» уже проявляет интерес к двум футболистам из списка Шевченко. Итальянский гранд заинтересовался двумя звездами испанской «Жироны» – нападающим Артемом Довбиком и хавбеком Виктором Цыганковым.