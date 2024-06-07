Шевченко порекомендовал Милану 3 игроков из Украины. Два уже заинтересовали
Президент УАФ считает, что итальянцам стоит обратить внимание на Мудрика, Довбика и Цыганкова
Легендарный украинский футболист, а на сегодня президент УАФ, Андрей Шевченко признался, на каких футболистов сборной Украины «Милану» стоит обратить внимание.
«Кого я бы порекомендовал «Милану» из сборной Украины? Многих, прежде всего Артема Довбика, Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика», – сказал Шевченко.
Ранее сообщалось, что «Милан» уже проявляет интерес к двум футболистам из списка Шевченко. Итальянский гранд заинтересовался двумя звездами испанской «Жироны» – нападающим Артемом Довбиком и хавбеком Виктором Цыганковым.
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