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  4. И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
Италия
07 июня 2024, 21:50 |
2832
2

И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан

«Ювентус» ведет переговоры с Зинедином уже долгое время

07 июня 2024, 21:50 |
2832
2
И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

51-летний французский специалист и легендарный экс-игрок Зинедин Зидан близок к тому, чтобы возглавить туринский «Ювентус».

Об этом сообщает издание OKdiario. По информации источника, стороны ведут переговоры уже долгое время.

Источник утверждает, что Зидана не интересуют деньги. Француз хочет следовать своим желаниям и убеждениям, поэтому рассматривает вариант возглавить клуб, в котором когда-то играл. Зинедин выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 года.

Если переговоры с французом провалятся, то, скорее всего, главным тренером «Юве» станет Тиаго Мотта.

Зинедин Зидан был наставником мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года. За этот период он трижды торжествовал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал Ла Лигу.

Зидан находится без работы уже 3 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Даниил Агарков Источник: OK Diario
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
А нафига Тиаго Мотта уволился, заранее не зная возьмут ли его в Ювентус или возьмут Зидана?
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0
pol-55
І сюди приплели Луніна,він же Луку З. *виселив*з Реала,а ЗеЗе це пам*ятає.
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0
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