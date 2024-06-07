И подпишет Лунина? Известно, какой легендарный клуб может возглавить Зидан
«Ювентус» ведет переговоры с Зинедином уже долгое время
51-летний французский специалист и легендарный экс-игрок Зинедин Зидан близок к тому, чтобы возглавить туринский «Ювентус».
Об этом сообщает издание OKdiario. По информации источника, стороны ведут переговоры уже долгое время.
Источник утверждает, что Зидана не интересуют деньги. Француз хочет следовать своим желаниям и убеждениям, поэтому рассматривает вариант возглавить клуб, в котором когда-то играл. Зинедин выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 года.
Если переговоры с французом провалятся, то, скорее всего, главным тренером «Юве» станет Тиаго Мотта.
Зинедин Зидан был наставником мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года. За этот период он трижды торжествовал в Лиге чемпионов и дважды выигрывал Ла Лигу.
Зидан находится без работы уже 3 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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