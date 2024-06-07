Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве

7 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

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Команды сыграют в Варшаве на стадионе «Народовы».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (0:0).

Стал известен состав сборной Украины на спарринг против Польши

Украина: 1. Георгий Бущан, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 24. Александр Тымчик, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 20. Александр Зубков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 14. Георгий Судаков, 11. Артем Довбик.

Запас: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.