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Товарищеские матчи
Польша
07.06.2024 21:45 - : -
УКРАИНА
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07 июня 2024, 20:45 | Обновлено 07 июня 2024, 20:56
6092
11

Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве

Товарищеский матч пройдет 7 июня в 21:45 в Варшаве, столице Польши

07 июня 2024, 20:45 | Обновлено 07 июня 2024, 20:56
6092
11
Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве

7 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Варшаве на стадионе «Народовы».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (0:0).

Стал известен состав сборной Украины на спарринг против Польши

Украина: 1. Георгий Бущан, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 4. Максим Таловеров, 24. Александр Тымчик, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 20. Александр Зубков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 14. Георгий Судаков, 11. Артем Довбик.

Запас: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 6. Тарас Степаненко, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайличенко.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 11
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Harun Bakircioğlu
Это хорошо, что появился второй состав. А то раньше лавки вообще не было, из-за чего в 3 матче уже еле ползали.
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+5
Remark
30% гравців після першого тайму замінять.
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+3
avk2307
Максимально експериментальний склад. Особливо захист.
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+3
dudigo78
По суті другий склад окрім Миколенка, Судакова та Довбика
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+2
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Mac_Gyver
Все вірно, тільки Микола та Довбик краще б перепочіли.
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+1
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AK.228
По суті 3 гравця основи 
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+1
antt
Правильно. Воротарів треба перевірити. А з Молдовою - Луніна. А чи варто польових гравців - ще не факт.
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+1
avk2307
Скоріш за все у поляків такий самий експериментальний 
Ответить
+1
Wlad West
Вот за такие "экскрименты" в ДК серожа получил звание долбо*ятла.
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-2
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