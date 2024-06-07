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Товарищеские матчи
Польша
07.06.2024 21:45 - : -
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
07 июня 2024, 00:59 | Обновлено 07 июня 2024, 01:10
36
0

ВИДЕО. Сборная Украины 7 июня проведет второй спарринг перед Евро-2024

Соперником сине-желтых 7 июня в 21:45 будет команда Польши

07 июня 2024, 00:59 | Обновлено 07 июня 2024, 01:10
36
0
ВИДЕО. Сборная Украины 7 июня проведет второй спарринг перед Евро-2024

7 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграют в Варшаве на стадионе «Народовы».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (1:1).

Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем с Польшей

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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