ВИДЕО. Сборная Украины 7 июня проведет второй спарринг перед Евро-2024

7 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

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Команды сыграют в Варшаве на стадионе «Народовы».

Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (1:1).

Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем с Польшей