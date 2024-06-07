ВИДЕО. Сборная Украины 7 июня проведет второй спарринг перед Евро-2024
Соперником сине-желтых 7 июня в 21:45 будет команда Польши
7 июня в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды сыграют в Варшаве на стадионе «Народовы».
Обе сборные ведут подготовку к старту на Евро-2024, которое пройдет на полях Германии.
Сине-желтые 3 июня сыграли вничью в первом матче перед ЧЕ – против команды Германии (1:1).
Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины перед матчем с Польшей
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