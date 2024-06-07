Франция – Сербия, Румыния – Казахстан. Полуфиналы ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE

В боснийском городе Сараево близится к финишу чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

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В полуфиналах 7 июня сыграют: Франция – Сербия, Румыния – Казахстан. Финальный матч запланирован на вечер 8 июня.

В 1/4 финала Франция обыграла Черногорию (3:2), а Сербия разгромила Бельгию (4:0). Румыния нанесла поражение Боснии и Герцеговине (4:1), а Казахстан оказался сильнее Азербайджана в серии пенальти (0:0, пен. 7:6)

Ранее, 5 июня, в 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира. В групповом раунде сине-желтые обыграли команды Англии (5:2) и Греции (1:0), а затем проиграли Казахстану (2:3), набрав 6 очков и заняв второе место в группе B.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния)

1/4 финала, 6 июня

19:30. Черногория – Франция – 2:3

– 2:3 22:30. Сербия – Бельгия – 4:0

– Бельгия – 4:0 21:00. Румыния – Босния и Герц. – 4:1

– Босния и Герц. – 4:1 18:00. Казахстан – Азербайджан – 0:0 (пен. 7:6)

1/2 финала, 7 июня

20:00. Сербия – Франция