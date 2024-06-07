Андрей ЛУНИН: «Я показал, что со мной Реал может выигрывать трофеи»

Вратарь Андрей Лунин считает, что в минувшем сезоне своей игрой доказал состоятельность в качестве основного кипера «Реала», с которым выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

«Я уверен, что действительно добавляю и увидел свой уровень на дистанции, если стабильно играть. И я еще раз убедился сам в себе и многим, думаю, показал, что со мной в составе сразу можно выигрывать».

«И выигрывать не просто что-то одно – мы выиграли три трофея из четырех. Я доволен. У меня есть уровень. Нужно дальше развиваться и становиться лучше, но у меня есть все, чтобы быть номером один в топ-команде», – сказал Лунин.

Контракт вратаря с мадридцами истекает в 2025 году.