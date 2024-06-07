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  4. Ига Свёнтек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
07 июня 2024, 19:31 |
353
0

Ига Свёнтек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос

07 июня 2024, 19:31 |
353
0
Ига Свёнтек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

8 июня первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В финале полька сразится с итальянкой Жасмин Паолини (№15 WTA). Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, полька не проигрывала.

Паолини до этого розыгрыша никогда раньше не заходила дальше второго круга на грунтовом мейджоре.

Свёнтек выигрывала здесь титулы трижды (2020, 2022, 2023).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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