Ига Свёнтек – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 июня первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В финале полька сразится с итальянкой Жасмин Паолини (№15 WTA). Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, полька не проигрывала.

Паолини до этого розыгрыша никогда раньше не заходила дальше второго круга на грунтовом мейджоре.

Свёнтек выигрывала здесь титулы трижды (2020, 2022, 2023).

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