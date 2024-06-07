Англия07 июня 2024, 19:11 | Обновлено 07 июня 2024, 19:23
478
0
Михаил МУДРИК: «Сыграть на Олимпиаде? Нужно решать вопрос с Челси»
Игрок не против провести два больших турнира за лето
07 июня 2024, 19:11 | Обновлено 07 июня 2024, 19:23
478
0
Вингер «Челси» Михаил Мудрик готов после Евро-2024 сыграть на Олимпийских Играх, однако нужно разрешение клуба. Пока нет точной информации о решении лондонцев.
«Присоединиться к олимпийской сборной? Все может быть. Нужно с «Челси» решать вопрос. Есть ли у меня желание? Всегда», – сказал Мудрик.
Мудрик был в составе молодежной сборной Украины, которая завоевала путевку на Олимпиаду, однако турнир не входит в календарь ФИФА и клубы могут не отпускать игроков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 июня 2024, 07:15 6
Джей Опетая хотел бы провести бой с украинцем
Футбол | 07 июня 2024, 06:59 14
«Ювентус» хочет приобрести голкипера сборной Украины
Футбол | 06.06.2024, 19:26
Футбол | 07.06.2024, 15:31
Футбол | 07.06.2024, 16:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2024, 06:31
05.06.2024, 22:28 11
05.06.2024, 18:05 13
06.06.2024, 06:43
05.06.2024, 23:59 16
07.06.2024, 14:12
Футбол