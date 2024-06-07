Михаил МУДРИК: «Сыграть на Олимпиаде? Нужно решать вопрос с Челси»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик готов после Евро-2024 сыграть на Олимпийских Играх, однако нужно разрешение клуба. Пока нет точной информации о решении лондонцев.

«Присоединиться к олимпийской сборной? Все может быть. Нужно с «Челси» решать вопрос. Есть ли у меня желание? Всегда», – сказал Мудрик.

Мудрик был в составе молодежной сборной Украины, которая завоевала путевку на Олимпиаду, однако турнир не входит в календарь ФИФА и клубы могут не отпускать игроков.