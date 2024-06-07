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  4. Михаил МУДРИК: «Сыграть на Олимпиаде? Нужно решать вопрос с Челси»
Англия
07 июня 2024, 19:11 | Обновлено 07 июня 2024, 19:23
478
0

Михаил МУДРИК: «Сыграть на Олимпиаде? Нужно решать вопрос с Челси»

Игрок не против провести два больших турнира за лето

07 июня 2024, 19:11 | Обновлено 07 июня 2024, 19:23
478
0
Михаил МУДРИК: «Сыграть на Олимпиаде? Нужно решать вопрос с Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик готов после Евро-2024 сыграть на Олимпийских Играх, однако нужно разрешение клуба. Пока нет точной информации о решении лондонцев.

«Присоединиться к олимпийской сборной? Все может быть. Нужно с «Челси» решать вопрос. Есть ли у меня желание? Всегда», – сказал Мудрик.

Мудрик был в составе молодежной сборной Украины, которая завоевала путевку на Олимпиаду, однако турнир не входит в календарь ФИФА и клубы могут не отпускать игроков.

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Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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