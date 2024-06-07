Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Голы в матче Польша – Украина обязательно будут»
Чемпионат Европы
07 июня 2024, 17:36 | Обновлено 07 июня 2024, 17:41
171
0

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Голы в матче Польша – Украина обязательно будут»

Бывший игрок УПЛ поделился ожиданиями от товарищеской игры украинцев против поляков

07 июня 2024, 17:36 | Обновлено 07 июня 2024, 17:41
171
0
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Голы в матче Польша – Украина обязательно будут»
УАФ. Сергей Ребров

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший футболист «Говерлы» и «Карпат» Михаил Кополовец сделал прогноз на сегодняшний контрольный поединок сборных Польши и Украины в Варшаве:

- После недавнего спарринга с немцами в Нюрнберге было выпущено немало критических стрел в адрес рулевого украинской сборной Сергея Реброва за пассивность его подопечных на половине поля хозяев.

Все же, как по мне, этого не стоило делать, поскольку именно Ребров ответственен за результат и ему решать, какую тактику выбирать при подготовке к решающим матчам в финальной части Евро 2024. Ведь там конкуренты будут разноплановые. В Нюрнберге акцент был сделан на игру вторым номером с тремя центральными защитниками. В конце концов, на то контрольные поединки и существуют, чтобы апробацию проходили различные игровые связки, чтобы после домашнего анализа можно было принять решения, которые пойдут на пользу сборной в следующих испытаниях. Я Сергею Реброву доверяю.

- Тогда какой установки можно ожидать от рулевого украинской сборной в сегодняшнем противостоянии в Варшаве?
- Поскольку не только Реброву, но и его польскому коллеге уже надо определяться с заявкой на Евро 2024, то сегодня никто не будет отбывать номер. Градус ответственности, как по мне, будет соответствовать статусу официального, а не товарищеского матча. По сравнению с поединком с немцами, думаю, что у нас в стартовом составе точно будет две ротации: ворота будет защищать Андрей Лунин, а в нападении будет играть Артем Довбик. Также не сомневаюсь, что обе сборные будут сосредоточены на наступательных операциях. Голы обязательно будут.

- Тогда напоследок, может, еще и назовете счет?
- Благодаря более сбалансированному составу украинцы возьмут верх – 2:1, – сказал Кополовец.

Ранее известный украинский специалист Владимир Шаран рассказал, чего ожидает от сборной перед стартом Евро-2024.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик – ментально сильный. Выдержал такой хейт
Артем ДОВБИК: В УЕФА сказали, что в игре с Италией был пенальти на Мудрике
Сергей КОВАЛЕЦ: «Нам на Евро нужен результат»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Михаил Кополовец инсайд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 интересуется полузащитником Вереса
Футбол | 07 июня 2024, 15:39 2
Источник: Днепр-1 интересуется полузащитником Вереса
Источник: Днепр-1 интересуется полузащитником Вереса

Дмитрий Клец имеет предложения еще от 3 клубов из Украины.

Сколько Динамо заплатило за Пихаленка? Transfermarkt раскрыл сумму сделки
Футбол | 07 июня 2024, 15:31 12
Сколько Динамо заплатило за Пихаленка? Transfermarkt раскрыл сумму сделки
Сколько Динамо заплатило за Пихаленка? Transfermarkt раскрыл сумму сделки

Переход хавбека из «Днепра-1» в «Динамо» стал пока самым громким в летнее окно для УПЛ

Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Теннис | 06.06.2024, 19:25
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Футбол | 06.06.2024, 23:40
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Кто попал в топ-4? Определены полуфиналисты ЧЕ-2024 по мини-футболу
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Футбол | 06.06.2024, 19:26
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 16
Бокс
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
06.06.2024, 02:01
Футбол
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
06.06.2024, 07:06
Футбол
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
07.06.2024, 14:12
Футбол
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
05.06.2024, 21:55 5
Теннис
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
07.06.2024, 13:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем