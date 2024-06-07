Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Голы в матче Польша – Украина обязательно будут»

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший футболист «Говерлы» и «Карпат» Михаил Кополовец сделал прогноз на сегодняшний контрольный поединок сборных Польши и Украины в Варшаве:

- После недавнего спарринга с немцами в Нюрнберге было выпущено немало критических стрел в адрес рулевого украинской сборной Сергея Реброва за пассивность его подопечных на половине поля хозяев.

Все же, как по мне, этого не стоило делать, поскольку именно Ребров ответственен за результат и ему решать, какую тактику выбирать при подготовке к решающим матчам в финальной части Евро 2024. Ведь там конкуренты будут разноплановые. В Нюрнберге акцент был сделан на игру вторым номером с тремя центральными защитниками. В конце концов, на то контрольные поединки и существуют, чтобы апробацию проходили различные игровые связки, чтобы после домашнего анализа можно было принять решения, которые пойдут на пользу сборной в следующих испытаниях. Я Сергею Реброву доверяю.

- Тогда какой установки можно ожидать от рулевого украинской сборной в сегодняшнем противостоянии в Варшаве?

- Поскольку не только Реброву, но и его польскому коллеге уже надо определяться с заявкой на Евро 2024, то сегодня никто не будет отбывать номер. Градус ответственности, как по мне, будет соответствовать статусу официального, а не товарищеского матча. По сравнению с поединком с немцами, думаю, что у нас в стартовом составе точно будет две ротации: ворота будет защищать Андрей Лунин, а в нападении будет играть Артем Довбик. Также не сомневаюсь, что обе сборные будут сосредоточены на наступательных операциях. Голы обязательно будут.

- Тогда напоследок, может, еще и назовете счет?

- Благодаря более сбалансированному составу украинцы возьмут верх – 2:1, – сказал Кополовец.

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