Владимир ШАРАН: «Польский футбол чем-то похож на наш»

В день товарищеского матча Польша – Украина, который состоится сегодня на Национальном стадионе в Варшаве, свои соображения относительно соперника команды Сергея Реброва и этой игры в целом в разговоре с корреспондентом Sport.ua высказал украинский тренер Владимир Шаран.

– Сборная Польши – команда равная, в большей степени она играет в силовой футбол. Однако это не говорит о том, что игра поляков не имеет других достоинств. Польский футбол чем-то похож на наш, в нем тоже есть много борьбы. Однако сейчас в сборной Украины подобраны такие игроки, что конструктива у нас должно быть больше, чем у поляков. И то, что квалификация украинцев выше, это однозначно. Не будем учитывать услышанную мной информацию, что якобы поляки в матче с Украиной собираются играть другим, условно вторым, составом. Но все равно поединок будет интересным. В первую очередь хотелось бы увидеть игру нашей сборной, у которой наступает достаточно ответственный в плане подготовки к Евро-2024 период.

– Какую цель будет преследовать тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым в этой игре?

– Перед первым тренировочным матчем, с Германией, я говорил, что наша сборная будет наигрывать состав. Я, как и многие другие люди, конечно же, не догадывались о том, что с немцами мы сыграем по схеме в три центральных защитника. Но это было правильное решение в том плане, что ее все равно нужно будет использовать на чемпионате Европы хотя бы в одном из трех поединков группового этапа. Думаю, еще это будет применено в игре с командой Бельгии – то есть три центральных защитника и два крайних латераля вполне могут сформировать такой вид обороны нашей сборной. Относительно сегодняшнего матча с Польшей, то я считаю, что будет совсем другая схема – та, которую Сергей Станиславович (Ребров – прим.авт.) всегда использовал в сборной. И не только в сборной, а в командах, с которыми он работал – 1-4-3-3.

– Рискнете спрогнозировать состав сборной Украины?

– В воротах, по моему мнению, сегодня, конечно, будет смена – вместо Трубина, который играл с Германией, выйдет Лунин. Кого Сергей Ребров использует на правом фланге защиты – Коноплю или Тымчика – сегодня мы увидим. Роль двух центральных защитников однозначно будут выполнять Забарный и Матвиенко. Если Миколенко уже здоров, то ему на привычном для него левом краю обороны нужно будет играть уже сейчас, ведь старт финальной части чемпионата Европы уже скоро. Думаю, что Зинченко тренерский штаб все же переведет в середину поля, а Степаненко дадут отдохнуть – с тем, чтобы в следующих играх он выглядел эффективнее. Два поединка подряд будет трудно для него. Степаненко может выйти на замену, а в случае необходимости заменить его в опорной зоне может Бражко. Как по мне, против поляков в стартовом составе выйдет Судаков. В предыдущем матче с немцами его не было – тогда играл Шапаренко. На флангах полузащиты будут действовать Цыганков и Мудрик, а вот нападающего, я думаю, поменяют. В стартовом составе выйдет Довбик, которому нужна практика в сборной.

– Что ждете от матча Польша – Украина?

– Самым главным является то, что мы хотим увидеть атакующий футбол, который мы ждем. Это должен быть хороший контроль мяча с движением вперед, чтобы мы видели побольше голевых моментов и результативных ударов.

Ранее мы сообщали, что сборная Польши осталась без 8 игроков на матч с Украиной.