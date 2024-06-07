Каспер Рууд – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня состоится второй матч 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции в мужском одиночном разряде.

За путевку в финал сразятся немец Александр Зверев (№4 ATP) и норвежец Каспер Рууд (№7 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.

В полуфинале победитель матча сыграет против Янника Синнера (№2 ATP) или Карлоса Алькараса (№3 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ