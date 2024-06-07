Каспер Рууд – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Ролан Гаррос
7 июня состоится второй матч 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции в мужском одиночном разряде.
За путевку в финал сразятся немец Александр Зверев (№4 ATP) и норвежец Каспер Рууд (№7 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.
В полуфинале победитель матча сыграет против Янника Синнера (№2 ATP) или Карлоса Алькараса (№3 ATP).
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