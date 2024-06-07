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  4. Каспер Рууд – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
07 июня 2024, 16:40 |
133
0

Каспер Рууд – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Ролан Гаррос

07 июня 2024, 16:40 |
133
0
Каспер Рууд – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

7 июня состоится второй матч 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции в мужском одиночном разряде.

За путевку в финал сразятся немец Александр Зверев (№4 ATP) и норвежец Каспер Рууд (№7 ATP). Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.

В полуфинале победитель матча сыграет против Янника Синнера (№2 ATP) или Карлоса Алькараса (№3 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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