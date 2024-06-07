Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Ролан Гаррос
7 июня испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/4 финала соперником испанца будет Янник Синнер (№2 ATP). Время начала встречи – 15:40 по Киеву.
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Это будет 10-я встреча теннисистов, Алькарас выиграл 5 матчей..
В следующем раунде победитель матча сыграет против Каспера Рууда (№7 ATP) или Александра Зверева (№4 ATP).
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