Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 июня испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала соперником испанца будет Янник Синнер (№2 ATP). Время начала встречи – 15:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисистов, Алькарас выиграл 5 матчей..

В следующем раунде победитель матча сыграет против Каспера Рууда (№7 ATP) или Александра Зверева (№4 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ