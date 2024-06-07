Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
07 июня 2024, 14:50 | Обновлено 07 июня 2024, 15:34
1312
0

Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Ролан Гаррос

07 июня 2024, 14:50 | Обновлено 07 июня 2024, 15:34
1312
0
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

7 июня испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала соперником испанца будет Янник Синнер (№2 ATP). Время начала встречи – 15:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисистов, Алькарас выиграл 5 матчей..

В следующем раунде победитель матча сыграет против Каспера Рууда (№7 ATP) или Александра Зверева (№4 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Костюк / Русе – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определилась соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Паолини призналась, почему раньше не достигала высоких результатов
смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2024 Янник Синнер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны победители Ролан Гаррос 2024 в миксте
Теннис | 06 июня 2024, 14:53 1
Стали известны победители Ролан Гаррос 2024 в миксте
Стали известны победители Ролан Гаррос 2024 в миксте

Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен впервые вместе выиграли титул Grand Slam

Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Бокс | 07 июня 2024, 07:15 6
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать
Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать

Джей Опетая хотел бы провести бой с украинцем

Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Футбол | 07.06.2024, 12:12
Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Польша – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Бокс | 06.06.2024, 16:05
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 07.06.2024, 14:12
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
06.06.2024, 06:31
Бокс
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
06.06.2024, 14:35 6
Футбол
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
06.06.2024, 18:44 13
Бокс
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
Известна реакция Усика на нокаут от Чжана Чжилея в бою с Деонтеем Уайлдером
06.06.2024, 04:54 2
Бокс
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
05.06.2024, 22:28 10
Футбол
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
07.06.2024, 06:59 14
Футбол
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
06.06.2024, 02:01
Футбол
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
05.06.2024, 23:59 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем