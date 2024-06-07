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07 июня 2024, 14:40 | Обновлено 07 июня 2024, 14:43
1206
0

Стало известно, чем завершился суд по делу о домашнем насилии Зверева

Стороны достигли соглашения, немец вину не признал

07 июня 2024, 14:40 | Обновлено 07 июня 2024, 14:43
1206
0
Стало известно, чем завершился суд по делу о домашнем насилии Зверева
Инстаграм Александра Зверева

Завершился суд по делу о домашнем насилии четвертой ракетки мира Александра Зверева.

Сообщается, что стороны достигли соглашения, немец вину не признал.

Зверев обвинялся в физическом насилии и причинении вреда здоровью своей бывшей девушке, экс-участнице конкурса «Новая топ-модель Германии» Бренде Патеа. Его обвиняли в том, что он душил ее в берлинской квартире в мае 2020 года.

Это не первый случай, когда Зверев сталкивается с подобными обвинениями. В ноябре 2020 года тогдашняя девушка Зверева, Ольга Шарыпова, обвинила спортсмена в домашнем насилии. Зверев тогда также категорически отрицал эти обвинения. Шарыпова не обращалась в правоохранительные органы, а ATP пришла к выводу, что правил ассоциации нарушено не было.

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Александр Зверев домашнее насилие
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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