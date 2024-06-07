Стало известно, чем завершился суд по делу о домашнем насилии Зверева

Завершился суд по делу о домашнем насилии четвертой ракетки мира Александра Зверева.

Сообщается, что стороны достигли соглашения, немец вину не признал.

Зверев обвинялся в физическом насилии и причинении вреда здоровью своей бывшей девушке, экс-участнице конкурса «Новая топ-модель Германии» Бренде Патеа. Его обвиняли в том, что он душил ее в берлинской квартире в мае 2020 года.

Это не первый случай, когда Зверев сталкивается с подобными обвинениями. В ноябре 2020 года тогдашняя девушка Зверева, Ольга Шарыпова, обвинила спортсмена в домашнем насилии. Зверев тогда также категорически отрицал эти обвинения. Шарыпова не обращалась в правоохранительные органы, а ATP пришла к выводу, что правил ассоциации нарушено не было.