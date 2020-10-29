Бывшая девушка Александра Зверева обвинила теннисиста в домашнем насилии

Бывшая девушка Александра Зверева Ольга Шарыпова обвинила в домашнем насилии звездного теннисиста.

«Первый раз это случилось в начале отношений, была ссора, и меня ударили головой об стену с такой силой, что я села на пол.

В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-Йорка и не знала, куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки, и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь.

Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать.

Раньше я не рассказывала, во-первых, потому что это было страшно. Я и так получала достаточно много негатива в свой адрес. Во-вторых, потому что мне нужно было время это пережить и восстановить свою нервную систему после таких отношений. Сейчас, когда я это отпустила и пережила, я готова говорить об этом. Раньше – не могла.

Я собиралась об этом рассказать. И хотела это сделать уже давно. Просто так совпало, что именно в этот день две его бывшие девушки сделали громкие заявления. Бумеранг к нему вернулся именно сегодня. За каждое свое действие люди должны отвечать: будь то ребенок или же насилие.

Родители Саши особо со мной не разговаривали. Знали они или нет, я не могу сказать. Что касается общих знакомых – никто этого не знал. Вообще я долго не хотела портить репутацию Саши.

Обвинений в клевете я не боюсь. Меня атаковало его окружение, когда я была с ним в отношениях. И я это пережила. Переживу и это. Просто я хочу, чтобы Саша понял, что за все рано или поздно надо отвечать.

Естественно, прямых свидетелей, что он меня душил нет и их быть не может, потому что это происходило наедине. Но я готова на любые проверки, включая детектор лжи, чтобы подтвердить свои слова. Я не требую от него ничего. Просто хочу, чтобы об этом узнали», – сказала Шарыпова.

Отметим, что еще одна бывшая девушка Зверева Бренда Патеа объявила, что беременна от него, но не имеет претензий к теннисисту и будет растить ребенка самостоятельно.