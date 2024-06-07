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  4. Костюк / Русе – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
07 июня 2024, 14:20 | Обновлено 07 июня 2024, 14:27
253
0

Костюк / Русе – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на Ролан Гаррос

07 июня 2024, 14:20 | Обновлено 07 июня 2024, 14:27
253
0
Костюк / Русе – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче 1/2 финала украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют 11-м сеяным дуэтом Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия).​ Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Симонны Матье. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Доулхайд / Кравчик – Гофф / Синякова.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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