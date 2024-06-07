Костюк / Русе – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда на Ролан Гаррос
8 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче 1/2 финала украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют 11-м сеяным дуэтом Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Симонны Матье. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Доулхайд / Кравчик – Гофф / Синякова.
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