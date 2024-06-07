«Его время пришло». Легендарный бразилец назвал лучшего игрока в мире
Роналдо высказался о соотечественнике Винисиусе Жуниоре
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо, который является двукратным чемпионом мира, высказал мнение о шансах вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора стать обладателем Золотого мяча.
«Думаю, что Вини уже заслужил Золотой мяч. Он впечатляюще играл в Лиге чемпионов, впечатляюще выступал в Ла Лиге. Он все больше и больше развивается.
Помню его презентацию в качестве футболиста «Реала». Мы с ним хорошо поладили. Я много разговариваю с Вини о футболе и некоторых деталях. И, смотря на все, что произошло, я понимаю, что он фантастически развивается.
Считаю, что его время пришло. В этом сезоне он играл чрезвычайно важную роль в «Реале». На мой взгляд, сегодня он лучший футболист в мире», – заявил Роналдо.
В прошедшем сезоне Ла Лиги Винисиус Жуниор забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
Ранее бразилец Неймар назвал игрока, который выиграет Золотой мяч 2024.
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