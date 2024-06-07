Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Его время пришло». Легендарный бразилец назвал лучшего игрока в мире
Бразилия
07 июня 2024, 13:10 | Обновлено 07 июня 2024, 13:11
543
1

«Его время пришло». Легендарный бразилец назвал лучшего игрока в мире

Роналдо высказался о соотечественнике Винисиусе Жуниоре

07 июня 2024, 13:10 | Обновлено 07 июня 2024, 13:11
543
1
«Его время пришло». Легендарный бразилец назвал лучшего игрока в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо, который является двукратным чемпионом мира, высказал мнение о шансах вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора стать обладателем Золотого мяча.

«Думаю, что Вини уже заслужил Золотой мяч. Он впечатляюще играл в Лиге чемпионов, впечатляюще выступал в Ла Лиге. Он все больше и больше развивается.

Помню его презентацию в качестве футболиста «Реала». Мы с ним хорошо поладили. Я много разговариваю с Вини о футболе и некоторых деталях. И, смотря на все, что произошло, я понимаю, что он фантастически развивается.

Считаю, что его время пришло. В этом сезоне он играл чрезвычайно важную роль в «Реале». На мой взгляд, сегодня он лучший футболист в мире», – заявил Роналдо.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Винисиус Жуниор забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.

Ранее бразилец Неймар назвал игрока, который выиграет Золотой мяч 2024.

По теме:
10 самых дорогих футболистов 2024 года
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Стала известна дата вручения Золотого мяча-2024
Золотой мяч Реал Мадрид Роналдо Винисиус Жуниор
Юрій Остроумов Источник: ESPN
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о первом летнем трансфере
Футбол | 07 июня 2024, 12:20 0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о первом летнем трансфере
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о первом летнем трансфере

Лондонцы подписали Тосина Адарабиойо из «Фулгема»

Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?
Футбол | 06 июня 2024, 12:41 0
Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?
Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?

Лучшим голкипером сезона признан Грегор Кобель

Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Бокс | 06.06.2024, 16:52
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
Бокс | 06.06.2024, 18:44
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
Шевченко назвал фаворитов Евро-2024. Легенде можна верить?
Футбол | 07.06.2024, 08:59
Шевченко назвал фаворитов Евро-2024. Легенде можна верить?
Шевченко назвал фаворитов Евро-2024. Легенде можна верить?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bzzzzzz
Как раз этот сезон помоему был не самый яркий для него.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
05.06.2024, 23:59 16
Бокс
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри
06.06.2024, 16:05
Бокс
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
Мбаппе забил первый гол в качестве игрока Реала за Францию, 5 мячей Испании
06.06.2024, 02:01
Футбол
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 13
Футбол
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
Европейский гранд нацелился на Лунина. Андрею дали важное обещание
07.06.2024, 06:59 14
Футбол
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Сенсационный трансфер? Трубин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
06.06.2024, 19:26 17
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.06.2024, 14:05 5
Футбол
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем