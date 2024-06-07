Первый летний новичок Челси рассказал о своей цели в лондонской команде

Лондонский «Челси» объявил о подписании центрального защитника клуба «Фулхэм» Тосина Адарабиойо.

Как известно, 26-летний англичанин поставил свою подпись под соглашением сроком на 4 года.

«Я здесь, в «Челси», чтобы побеждать. Я хочу побеждать», – заявил Адарабиойо.

Также Тосин признался, что перед соглашением с «Челси» он консультировался с игроками лондонской команды.

«Прежде чем подтвердить переезд, я позвонил [Рахиму] Стерлингу и Коулу Палмеру. Они дали только положительные отзывы о клубе и о проекте», – признался Адарабиойо.