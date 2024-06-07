Первый летний новичок Челси рассказал о своей цели в лондонской команде
Тосин Адарабиойо впервые высказался как игрок «пенсионеров»
Лондонский «Челси» объявил о подписании центрального защитника клуба «Фулхэм» Тосина Адарабиойо.
Как известно, 26-летний англичанин поставил свою подпись под соглашением сроком на 4 года.
«Я здесь, в «Челси», чтобы побеждать. Я хочу побеждать», – заявил Адарабиойо.
Также Тосин признался, что перед соглашением с «Челси» он консультировался с игроками лондонской команды.
«Прежде чем подтвердить переезд, я позвонил [Рахиму] Стерлингу и Коулу Палмеру. Они дали только положительные отзывы о клубе и о проекте», – признался Адарабиойо.
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