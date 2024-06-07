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Англия
07 июня 2024, 12:20 | Обновлено 07 июня 2024, 13:39
2574
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о первом летнем трансфере

Лондонцы подписали Тосина Адарабиойо из «Фулхэма»

07 июня 2024, 12:20 | Обновлено 07 июня 2024, 13:39
2574
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о первом летнем трансфере
ФК Челси. Тосин Адарабиойо

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании английского центрального защитника «Фулхэма» Тосина Адарабиойо.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал с «синими» контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов.

Интересно, что этот трансфер станет первым для Энцо Марески на посту главного тренера «Челси».

В сезоне 2023/24 Тосин Адарабиойо провел 25 матчей за «Фулхэм», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
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