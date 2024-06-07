ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о первом летнем трансфере
Лондонцы подписали Тосина Адарабиойо из «Фулхэма»
Лондонский «Челси» официально объявил о подписании английского центрального защитника «Фулхэма» Тосина Адарабиойо.
Отмечается, что 26-летний футболист подписал с «синими» контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов.
Интересно, что этот трансфер станет первым для Энцо Марески на посту главного тренера «Челси».
В сезоне 2023/24 Тосин Адарабиойо провел 25 матчей за «Фулхэм», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Tosin is a BLUE! 💙✍️ pic.twitter.com/BXXnaHI0UZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 7, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кадра также определилась с комплектом на товарищеский матч
Уход Луческу, приход Пушича, крах Скрипника, отдушина «Руха», провал «Ротаньбола»