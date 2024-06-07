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  4. Моуриньо рассказал, чего не хватает Кейну
Англия
07 июня 2024, 09:48 |
410
0

Моуриньо рассказал, чего не хватает Кейну

Португалец работал с форвардом в «Тоттенхэме»

07 июня 2024, 09:48 |
410
0
Моуриньо рассказал, чего не хватает Кейну
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моурbньо

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо поделился своим мнением относительно Гарри Кейна, с которым работал в 2019 – 2021 годах в «Тоттенхэме»:

«Кейн забивал голы за «Тоттенхэм», сборную Англии, и я не сомневался, что он будет забивать и за «Баварию».

Гарри – фантастический, совершенный игрок, который забивает голы с любого участка поля, но при этом не эгоистичен – он отдает голевые передачи, опускается глубже, участвует в выстраивании игры, прессингует, защищается.

Единственное, чего ему не хватает, это выиграть трофей. Он играл у меня в «Тоттенхэме», и я собирался выиграть титул вместе с ним, но меня уволили за шесть дней до финала».

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Жозе Моуриньо Тоттенхэм Гарри Кейн
Олег Дидух Источник: The Independent
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