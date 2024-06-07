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  4. Тиаго СИЛВА: «Неймар очень силен ментально»
Бразилия
07 июня 2024, 09:14 |
181
0

Тиаго СИЛВА: «Неймар очень силен ментально»

Легендарный защитник поддержал своего партнера по сборной Бразилии

07 июня 2024, 09:14 |
181
0
Тиаго СИЛВА: «Неймар очень силен ментально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Легендарный бразильский защитник Тиаго Силва, который недавно перешел во «Флуминенсе», считает, что Лионель Месси мог бы не справиться с тем давлением, которое оказывается на Неймара:

«Если смотреть на игру Неймара, все, что он делает, кажется простым. Очень тяжело повторить все это. Неймар очень силен ментально. Если бы на Месси оказывалось такое давление, как на Неймара на протяжении всей его карьеры, он бы закончил с футболом. Давление на него слишком велико, иногда он становится невыносимым.

Мы, как друзья и коллеги, видимо, насколько он испытывает давление. А все, что он хочет – быть счастливым, он хочет играть в футбол».

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Тиаго Силва Неймар Лионель Месси
Олег Дидух Источник: CNN
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