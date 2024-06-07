ОФИЦИАЛЬНО. Новичок МЛС подписал именитого вингера

Американский клуб «Сан-Диего», который со следующего сезона будет выступать в МЛС, официально сообщил о подписании вингера «ПСВ» Ирвинга Лосано.

28-летний вингер сборной Мексики переберется в свой новый клуб в январе 2025 года. До этого он продолжит защищать цвета клуба из Эйндховена.

Контракт Лосано рассчитан до лета 2028 года с опцией продления еще на два сезона. По информации СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что «Сан-Диего» также хочет подписать Серхио Рамоса и Гильермо Очоа.