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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок МЛС подписал именитого вингера
Major League Soccer
07 июня 2024, 09:01 |
228
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок МЛС подписал именитого вингера

Ирвинг Лосано переберется в МЛС в январе 2025 года

07 июня 2024, 09:01 |
228
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок МЛС подписал именитого вингера
ФК Сан-Диего. Ирвинг Лосано

Американский клуб «Сан-Диего», который со следующего сезона будет выступать в МЛС, официально сообщил о подписании вингера «ПСВ» Ирвинга Лосано.

28-летний вингер сборной Мексики переберется в свой новый клуб в январе 2025 года. До этого он продолжит защищать цвета клуба из Эйндховена.

Контракт Лосано рассчитан до лета 2028 года с опцией продления еще на два сезона. По информации СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о том, что «Сан-Диего» также хочет подписать Серхио Рамоса и Гильермо Очоа.

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Олег Дидух Источник
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