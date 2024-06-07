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Германия
07 июня 2024, 08:34 |
454
0

Байер интересуется открытием сезона в Серии А

Матиас Суле может продолжить карьеру в Германии

07 июня 2024, 08:34 |
454
0
Байер интересуется открытием сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Суле

Леверкузенский «Байер» проявляет интерес к одному из открытий нынешнего сезона в Серии А, аргентинскому форварду «Фрозионене» Матиасу Суле. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Суле провел сезон 2023/2024 на правах аренды во «Фрозиноне», однако права на 21-летнего аргентинца принадлежат «Ювентуса».

Ожидается, что туринский клуб потребует за Суле примерно 35-40 миллионов евро. Сам аргентинец хочет получить шанс проявить себя в «Ювентусе» под руководством Тиаго Мотты в следующем сезоне.

В завершившейся кампании на счету Суле 11 голов и 3 ассиста в 36 матчах Серии А за «Фрозиноне».

Ранее сообщалось об интересе к Суле со стороны «Кристал Пэлас».

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Матиас Суле Байер Фрозиноне Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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