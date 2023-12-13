Кристал Пэлас дает 35 миллионов за открытие сезона в Серии А

Клуб АПЛ «Кристал Пэлас» предложил 35 миллионов евро за вингера «Ювентуса» Матиаса Соуле, который сейчас выступает на правах аренды за «Фрозиноне». Об этом сообщают итальянские СМИ.

20-летний аргентинский вингер стал одним из открытий нынешнего сезона Серии А. На счету Соуле уже 6 голов и 1 ассист в 13 матчах чемпионата Италии за «Фрозиноне». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Контракт Соуле с «Ювентусом» действует до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.