Англия13 декабря 2023, 16:22 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:59
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Кристал Пэлас дает 35 миллионов за открытие сезона в Серии А
Матиас Соуле может покинуть «Фрозиноне»
13 декабря 2023, 16:22 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:59
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Клуб АПЛ «Кристал Пэлас» предложил 35 миллионов евро за вингера «Ювентуса» Матиаса Соуле, который сейчас выступает на правах аренды за «Фрозиноне». Об этом сообщают итальянские СМИ.
20-летний аргентинский вингер стал одним из открытий нынешнего сезона Серии А. На счету Соуле уже 6 голов и 1 ассист в 13 матчах чемпионата Италии за «Фрозиноне». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Контракт Соуле с «Ювентусом» действует до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.
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