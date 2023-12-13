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Англия
13 декабря 2023, 16:22 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:59
1119
0

Кристал Пэлас дает 35 миллионов за открытие сезона в Серии А

Матиас Соуле может покинуть «Фрозиноне»

13 декабря 2023, 16:22 | Обновлено 13 декабря 2023, 17:59
1119
0
Кристал Пэлас дает 35 миллионов за открытие сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Соуле

Клуб АПЛ «Кристал Пэлас» предложил 35 миллионов евро за вингера «Ювентуса» Матиаса Соуле, который сейчас выступает на правах аренды за «Фрозиноне». Об этом сообщают итальянские СМИ.

20-летний аргентинский вингер стал одним из открытий нынешнего сезона Серии А. На счету Соуле уже 6 голов и 1 ассист в 13 матчах чемпионата Италии за «Фрозиноне». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Контракт Соуле с «Ювентусом» действует до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

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Фрозиноне Серия A Ювентус Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Corriere dello Sport
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