Саутгейт объяснил, почему не включил Грилиша в заявку сборной Англи на Евро

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил выбор состава на Евро-2024. Многих шокировало то, что тренер не включил в финальную заявку Джека Грилиша, Гарри Магуайра и Джеймса Мэддисона.

«Все игроки с пониманием отнеслись к этим решениям. Конечно, все игроки считают, что они должны быть в команде, поэтому они и считаются топ-игроками.

У них есть вера в себя и настрой, но у нас есть несколько игроков, которые очень хорошо проявляли себя в чемпионате на протяжении всего сезона. Мы понимали, что другие игроки провели сезон сильнее, чем Грилиш и Мэддисон, особенно вторую его половину.

Трент способен играть в обороне, поэтому, я думаю, у нас есть девять защитников. Это было одной из причин, по которой мы не можем взять Магуайра – он стал бы десятым, и тогда баланс был бы нарушен. Харри добился некоторого прогресса, но его ситуация была сложной, и он наверняка не был бы доступен для группового этапа», – сказал Саутгейт.