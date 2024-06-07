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07 июня 2024, 00:23 | Обновлено 07 июня 2024, 00:30
133
0

ВИДЕО. Как Украина досадно проиграла Франции на ЧЕ по мини-футболу

Сине-желтые вылетели из турнира на стадии 1/8 финала

07 июня 2024, 00:23 | Обновлено 07 июня 2024, 00:30
133
0
ВИДЕО. Как Украина досадно проиграла Франции на ЧЕ по мини-футболу
FH

В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

5 июня в 17:00 в матче 1/8 финала сборная Украины проиграла команде Франции (2:3) и выбыла из турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинцы все время уступали – 0:1, 0:2, 1:2, 1:3, 2:3. У сине-желтых голами отличились Александр Колесников (35 мин) и Игорь Тихненко (39 мин). Финальный штурм успеха не принес, поскольку отлично сыграл вратарь французов.

Интересно, что два года назад Украина также на стадии 1/8 финала Евро-2022 проиграла Франции (0:1). Реванш взять не удалось. Получилось дежавю – нова поражение с минимальной разницей в один мяч.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

1/8 финала. Сараево (Босния), 5 июня

17:00. Украина – Франция – 2:3

Голы: Александр Колесников, 35, Игорь Тихненко, 39 – Дилан Розье, 10, Хасани Дардан, 27, Стефан Санчес, 38

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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мини-футбол Александр Колесников Украина - Франция чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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