ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
Артем рассказал, как к украинцам относятся в Испании
Нападающий «Жироны» Артем Довбик рассказал, как изменилось отношение в команде к украинцам, после того, как он и Цыганков перешли в клуб.
«Сейчас в Украине совсем другое поколение футболистов. Все стали более профессиональными. В «Жироне» немножко шокированы тем, как мы с Виктором Цыганковым работаем здесь. Мы постоянно в зале, на нас смотрят по другому. Раньше думали, что украинский футболист – ленивый, где-то загулять, выпить. У них была такая картинка, сейчас все по другому», – сказал Довбик.
Ранее Довбик признался, с клубами какой топ-лиги Европы ведет переговоры.
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