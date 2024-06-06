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  4. ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
Испания
06 июня 2024, 23:52 |
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0

ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»

Артем рассказал, как к украинцам относятся в Испании

06 июня 2024, 23:52 |
450
0
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Жироны» Артем Довбик рассказал, как изменилось отношение в команде к украинцам, после того, как он и Цыганков перешли в клуб.

«Сейчас в Украине совсем другое поколение футболистов. Все стали более профессиональными. В «Жироне» немножко шокированы тем, как мы с Виктором Цыганковым работаем здесь. Мы постоянно в зале, на нас смотрят по другому. Раньше думали, что украинский футболист – ленивый, где-то загулять, выпить. У них была такая картинка, сейчас все по другому», – сказал Довбик.

Ранее Довбик признался, с клубами какой топ-лиги Европы ведет переговоры.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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