Довбик признался, с клубами какой топ-лиги Европы ведет переговоры
Артем может перейти в клуб Серии А
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно. Артем признался, что ведет переговоры с итальянскими клубами.
– Твой агент Алексей Люндовский общается с итальянскими клубами, да?
– Общаемся.
– Это не отвлекает от Евро? Много трансферных слухов вокруг тебя.
– Это все уже идет по десятому кругу. Я уже спокойно на это реагирую.
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.
Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.
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