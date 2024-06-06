Довбик признался, с клубами какой топ-лиги Европы ведет переговоры

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно. Артем признался, что ведет переговоры с итальянскими клубами.

– Твой агент Алексей Люндовский общается с итальянскими клубами, да?

– Общаемся.

– Это не отвлекает от Евро? Много трансферных слухов вокруг тебя.

– Это все уже идет по десятому кругу. Я уже спокойно на это реагирую.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.