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  4. Довбик признался, с клубами какой топ-лиги Европы ведет переговоры
Испания
06 июня 2024, 22:57 |
2726
0

Довбик признался, с клубами какой топ-лиги Европы ведет переговоры

Артем может перейти в клуб Серии А

06 июня 2024, 22:57 |
2726
0
Довбик признался, с клубами какой топ-лиги Европы ведет переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно. Артем признался, что ведет переговоры с итальянскими клубами.

– Твой агент Алексей Люндовский общается с итальянскими клубами, да?

– Общаемся.

– Это не отвлекает от Евро? Много трансферных слухов вокруг тебя.

– Это все уже идет по десятому кругу. Я уже спокойно на это реагирую.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

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Алексей Люндовский Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Жирона
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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