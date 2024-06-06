Пихаленок рассказал, как Шахтер пытался помешать ему перейти в Динамо

5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1».

«Сначала была конкретика от «Динамо», но потом «Шахтер» узнал, что киевляне хотят меня купить и повторил предложение. У «горняков» было первоочередное право на меня. По этой причине трансфер затянулся, ведь было много юридических вопросов, по поводу того, если я перейду в «Динамо», чтобы «Шахтер» там ничего не натворил», – сказал Пихаленок.

В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.