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  4. Пихаленок рассказал, как Шахтер пытался помешать ему перейти в Динамо
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 22:42 |
3068
2

Пихаленок рассказал, как Шахтер пытался помешать ему перейти в Динамо

Александр имел предложения от двух украинских грандов

06 июня 2024, 22:42 |
3068
2
Пихаленок рассказал, как Шахтер пытался помешать ему перейти в Динамо
ФК Динамо. Александр Пихаленок

5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1».

«Сначала была конкретика от «Динамо», но потом «Шахтер» узнал, что киевляне хотят меня купить и повторил предложение. У «горняков» было первоочередное право на меня. По этой причине трансфер затянулся, ведь было много юридических вопросов, по поводу того, если я перейду в «Динамо», чтобы «Шахтер» там ничего не натворил», – сказал Пихаленок.

В сезоне 2023/24 Пихаленок провел 31 матч во всех турнирах за «Днепр-1», в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

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Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
Акатсосу роботи непочатий край . А інтерв'ю майже двадцять хвилин і Олександр там ой як багато про шахтьор розказує)
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+2
Gargantua
Пихаленок это же поколение Коваленко и финалистов юношеской ЛЧ.
правда он был на год моложе.
там же Зубков, Матвиенко, Кирюханцев, Вачиберадзе, Борячук играли.
первые плоды вложений в детские школы от наших олигархов.
проиграли Абрахаму, Соланке, Кристенсену. 
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