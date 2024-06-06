Определено, кто сыграет в элите. Переходные матчи женского чемпионата

6 июня состоялись ответные матчи плей-офф за места в элите чемпионата Украины среди женских команд между представителями Высшей и Первой лиг.

Пантеры остались в элитном дивизионе, а Оболонь добилась повышения в классе.

Чемпионат Украины среди женских команд

Плей-офф за места в высшей лиге сезона-2024/2025

Первые матчи. 01.06.2024

«Верес» (Ровно) – «Оболонь» (Киев) – 1:1

«Пантеры» (Умань) – «Минай» – 3:0

Ответные матчи. 06.06.2024

«Минай» – «Пантеры» (Умань) – 0:4 (0:3)

Голы: Сантос (21), Тихонова (31), Рошка (33), Билокур (88, с пенальти).

«Оболонь» (Киев) – «Верес» (Ровно) – 2:1 д.ч. (0:1, 1:1)

Голы: Скиряк (56), Квач (102) – Забитовская (37)