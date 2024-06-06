Определено, кто сыграет в элите. Переходные матчи женского чемпионата
Пантеры остаются в топ-дивизионе, а Оболонь повысилась в классе
6 июня состоялись ответные матчи плей-офф за места в элите чемпионата Украины среди женских команд между представителями Высшей и Первой лиг.
Пантеры остались в элитном дивизионе, а Оболонь добилась повышения в классе.
Чемпионат Украины среди женских команд
Плей-офф за места в высшей лиге сезона-2024/2025
Первые матчи. 01.06.2024
«Верес» (Ровно) – «Оболонь» (Киев) – 1:1
«Пантеры» (Умань) – «Минай» – 3:0
Ответные матчи. 06.06.2024
«Минай» – «Пантеры» (Умань) – 0:4 (0:3)
Голы: Сантос (21), Тихонова (31), Рошка (33), Билокур (88, с пенальти).
«Оболонь» (Киев) – «Верес» (Ровно) – 2:1 д.ч. (0:1, 1:1)
Голы: Скиряк (56), Квач (102) – Забитовская (37)
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