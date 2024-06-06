Замена Фонсеке. Лилль назначил нового тренера

«Лилль» официально сообщил о назначении нового главного тренера команды. Им стал Бруно Женезьо. Контракт с 57-летним французским специалистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.

На посту главного тренера «Лилля» Женезьо заменил экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеку, который покинул клуб несколько дней назад. В ближайшее время португальский специалист должен возглавить «Милан».

Предыдущим местом работы самого Женезьо был «Ренн», откуда он ушел осенью 2023 года. Специалист известен, прежде всего, по работе с «Лионом» в 2015 – 2019 годах.