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  4. Замена Фонсеке. Лилль назначил нового тренера
Франция
06 июня 2024, 22:21 |
585
0

Замена Фонсеке. Лилль назначил нового тренера

С командой будет работать Бруно Женезьо

06 июня 2024, 22:21 |
585
0
Замена Фонсеке. Лилль назначил нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Женезьо

«Лилль» официально сообщил о назначении нового главного тренера команды. Им стал Бруно Женезьо. Контракт с 57-летним французским специалистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.

На посту главного тренера «Лилля» Женезьо заменил экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеку, который покинул клуб несколько дней назад. В ближайшее время португальский специалист должен возглавить «Милан».

Предыдущим местом работы самого Женезьо был «Ренн», откуда он ушел осенью 2023 года. Специалист известен, прежде всего, по работе с «Лионом» в 2015 – 2019 годах.

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Лилль Бруно Женезьо Паулу Фонсека
Олег Дидух Источник: ФК Лилль
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