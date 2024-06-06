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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 21:35 |
3260
12

Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо

Александр Сваток может стать игроком киевского клуба

06 июня 2024, 21:35 |
3260
12
Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо
СК Днепр-1. Александр Сваток

29-летний защитник «Динпра-1» Александр Сваток может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, капитаном «Днепра-1» Александром Сватком интересуются ряд украинских и иностранных клубов. Названия некоторых из них известны – это киевское «Динамо» и львовские «Карпаты».

Сваток провел в этом сезоне за «Днепр-1» 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее из «Днепра-1» в «Динамо» перешел Александр Пихаленок.

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Александр Пихаленок Александр Сваток Днепр-1 Динамо Киев Карпаты Львов трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Комментарии 12
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Умник
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+1
Gargantua
а вот и центрбек
вверху слабоват, зато в креативе хорош
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+1
vruthiy-112
Хтось напевно почав перейматися за Динамо,  це чудово.!!!
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+1
SanMatter
Суркіс читає просто інстаграм 🤭
Ответить
+1
turist86
Спорт.юа, що за мода всіх вважати зірками?
Що Сваток досяг, який трофей виграв? Які клуби з топ-чемпіонатів хочуть його придбати?
Ответить
0
SHN
Селя похоже готов продать пол команды ради рекорда
Ответить
0
FunnyCat_____
Думал ДК Салюка заберет
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-1
expik2ua
Сразу видно, селекция у днонамы с умом.. и на перспективу!
27 лет.. 29.. :D
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-2
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