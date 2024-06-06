Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо

29-летний защитник «Динпра-1» Александр Сваток может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, капитаном «Днепра-1» Александром Сватком интересуются ряд украинских и иностранных клубов. Названия некоторых из них известны – это киевское «Динамо» и львовские «Карпаты».

Сваток провел в этом сезоне за «Днепр-1» 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее из «Днепра-1» в «Динамо» перешел Александр Пихаленок.