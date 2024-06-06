Украина. Премьер лига06 июня 2024, 21:35 |
3260
12
Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо
Александр Сваток может стать игроком киевского клуба
06 июня 2024, 21:35 |
3260
12
29-летний защитник «Динпра-1» Александр Сваток может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По информации источника, капитаном «Днепра-1» Александром Сватком интересуются ряд украинских и иностранных клубов. Названия некоторых из них известны – это киевское «Динамо» и львовские «Карпаты».
Сваток провел в этом сезоне за «Днепр-1» 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее из «Днепра-1» в «Динамо» перешел Александр Пихаленок.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июня 2024, 22:40 0
Михаил заявил, что ничего пока об этом не знает
Футбол | 06 июня 2024, 15:32 12
Президент «Динамо» Киев прокомментировал слухи о будущем Владислава и Бенито
Футбол | 06.06.2024, 22:20
Футбол | 06.06.2024, 07:06
Футбол | 05.06.2024, 22:28
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2024, 08:40 3
05.06.2024, 18:05 10
04.06.2024, 21:56 65
05.06.2024, 10:31 12
06.06.2024, 06:43
06.06.2024, 06:31
04.06.2024, 17:38 13
05.06.2024, 14:05 5
вверху слабоват, зато в креативе хорош
Що Сваток досяг, який трофей виграв? Які клуби з топ-чемпіонатів хочуть його придбати?
27 лет.. 29.. :D