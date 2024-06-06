Мудрик прихрамывал накануне товарищеского матча с Польшей

В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе. Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 6 июня, ключевой игрок сборной Украины Михаил Мудрик прихрамывал, когда выходил из отеля. У вингера был приложен лед к икроножной мышце. Игрок также пропустил фотосессии с болельщиками. Получил ли Мудрик повреждение, информация пока отсутствует.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от контрольного матча против Польши.