Мудрик прихрамывал накануне товарищеского матча с Польшей
Украинская команда завтра проведет матч с поляками
В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.
Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе. Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.
Как стало известно Sport.ua, сегодня, 6 июня, ключевой игрок сборной Украины Михаил Мудрик прихрамывал, когда выходил из отеля. У вингера был приложен лед к икроножной мышце. Игрок также пропустил фотосессии с болельщиками. Получил ли Мудрик повреждение, информация пока отсутствует.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от контрольного матча против Польши.
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