Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик прихрамывал накануне товарищеского матча с Польшей
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2024, 21:10 | Обновлено 06 июня 2024, 21:38
1786
1

Мудрик прихрамывал накануне товарищеского матча с Польшей

Украинская команда завтра проведет матч с поляками

06 июня 2024, 21:10 | Обновлено 06 июня 2024, 21:38
1786
1
Мудрик прихрамывал накануне товарищеского матча с Польшей
УАФ. Михаил Мудрик

В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе. Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 6 июня, ключевой игрок сборной Украины Михаил Мудрик прихрамывал, когда выходил из отеля. У вингера был приложен лед к икроножной мышце. Игрок также пропустил фотосессии с болельщиками. Получил ли Мудрик повреждение, информация пока отсутствует.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от контрольного матча против Польши.

По теме:
Стрим из лагеря сборной Украины. Довбик в прямом эфире. LIVE
ВИДЕО. Слова Реброва и Ярмоленко перед матчем Польша – Украина
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас у нас самая сильная сборная за все времена»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Михаил Мудрик инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 06 июня 2024, 07:08 0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина

«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024

Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Бокс | 06 июня 2024, 06:43 0
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»

Украинец заявил, что уважает Тайсона несмотря на его поведение

Нидерланды – Канада. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 06.06.2024, 21:01
Нидерланды – Канада. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Нидерланды – Канада. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Футбол | 06.06.2024, 07:06
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо
Футбол | 06.06.2024, 21:35
Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо
Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Милявський
Схоже, що за невідданий пас на Циганкова команда в роздягальні йому пояснила як грати треба)))) Аж закульгав)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
05.06.2024, 23:59 15
Бокс
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
05.06.2024, 21:55 5
Теннис
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
06.06.2024, 06:31
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.06.2024, 14:05 5
Футбол
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
05.06.2024, 10:31 12
Футбол
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
05.06.2024, 22:28 8
Футбол
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
05.06.2024, 22:40
Футбол
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
04.06.2024, 17:38 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем