ВИДЕО. Слова Реброва и Ярмоленко перед матчем Польша – Украина

В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе. Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.