Чемпионат Европы06 июня 2024, 20:43 |
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ВИДЕО. Слова Реброва и Ярмоленко перед матчем Польша – Украина
Состоялась предматчевая пресс-конференция тренера и капитана команды
06 июня 2024, 20:43 |
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В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе. Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.
Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.
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