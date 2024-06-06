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  4. ВИДЕО. Слова Реброва и Ярмоленко перед матчем Польша – Украина
Чемпионат Европы
06 июня 2024, 20:43 |
346
0

ВИДЕО. Слова Реброва и Ярмоленко перед матчем Польша – Украина

Состоялась предматчевая пресс-конференция тренера и капитана команды

06 июня 2024, 20:43 |
346
0
ВИДЕО. Слова Реброва и Ярмоленко перед матчем Польша – Украина

В пятницу, 7 июня, в 21:45 состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Команды сыграют в Варшаве на Национальном стадионе. Обе сборные ведут подготовку к Евро-2024, которое состоится на полях Германии с 14 июня по 14 июля.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко видео сборная Украины по футболу Польша - Украина
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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