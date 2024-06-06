ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным форвардом

«Верес» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Михаилом Шестаковым. Контракт с 34-летним украинским форвардом истекает в конце июня и не будет продлен.

Шестаков выступал за «Верес» с 2019 года, когда клуб выступал еще во Второй лиге. Суммарно провел за «Верес» 130 матчей (67 из них – в УПЛ) и отличился 37 голами.

Также сегодня «Верес» сообщил о подписании форварда «Ворсклы» Руслана Степанюка.

Напомним, по итогам переходных матчей против «Эпицентра» «Верес» сохранил прописку в УПЛ на следующий сезон.