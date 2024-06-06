Украина. Премьер лига06 июня 2024, 20:37 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным форвардом
Михаил Шестаков покидает клуб
06 июня 2024, 20:37 |
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«Верес» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Михаилом Шестаковым. Контракт с 34-летним украинским форвардом истекает в конце июня и не будет продлен.
Шестаков выступал за «Верес» с 2019 года, когда клуб выступал еще во Второй лиге. Суммарно провел за «Верес» 130 матчей (67 из них – в УПЛ) и отличился 37 голами.
Также сегодня «Верес» сообщил о подписании форварда «Ворсклы» Руслана Степанюка.
Напомним, по итогам переходных матчей против «Эпицентра» «Верес» сохранил прописку в УПЛ на следующий сезон.
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