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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным форвардом
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 20:37 |
466
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным форвардом

Михаил Шестаков покидает клуб

06 июня 2024, 20:37 |
466
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с опытным форвардом
ФК Верес. Михаил Шестаков

«Верес» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Михаилом Шестаковым. Контракт с 34-летним украинским форвардом истекает в конце июня и не будет продлен.

Шестаков выступал за «Верес» с 2019 года, когда клуб выступал еще во Второй лиге. Суммарно провел за «Верес» 130 матчей (67 из них – в УПЛ) и отличился 37 голами.

Также сегодня «Верес» сообщил о подписании форварда «Ворсклы» Руслана Степанюка.

Напомним, по итогам переходных матчей против «Эпицентра» «Верес» сохранил прописку в УПЛ на следующий сезон.

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Олег Дидух Источник: ФК Верес
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