Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас у нас самая сильная сборная за все времена»

Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в пресс-конференции накануне товарищеского матча со сборной Польши.

– Сборные Украины и Польши встречались между собой на Евро-2016. Что изменилось с тех пор?

– Сборная Польши – всегда хорошая команда, имеет много замечательных игроков, которые выступают в сильнейших чемпионатах Европы. Что касается нашей сборной, то у нас многое изменилось. Думаю, сейчас у нас самая сильная сборная за все времена, потому что многие молодые игроки переехали в топ-чемпионаты.

– Какой будет ваша миссия на чемпионате Европы?

– К этому турниру будет приковано внимание всего мира. Для нас это является возможностью напомнить всему миру о том, что ежедневно у нас в стране убивают детей, женщин, гибнут военные. Для нас это также является стимулом. Чемпионат Европы как для игроков, так и для украинцев является очень важным. Мы попробуем показать свой максимум.

– Как оцените результат товарищеского матча с Германией?

– Матч с Германией мы можем воспринимать положительно, поскольку играли на выезде против серьезного соперника. Результат 0:0, думаю, является положительным.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от контрольного матча против Польши.