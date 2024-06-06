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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас у нас самая сильная сборная за все времена»
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2024, 20:16 |
781
2

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас у нас самая сильная сборная за все времена»

Андрей поделился эмоциями перед матчем с Польшей

06 июня 2024, 20:16 |
781
2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сейчас у нас самая сильная сборная за все времена»
УАФ. Андрей Яромленко

Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в пресс-конференции накануне товарищеского матча со сборной Польши.

– Сборные Украины и Польши встречались между собой на Евро-2016. Что изменилось с тех пор?

– Сборная Польши – всегда хорошая команда, имеет много замечательных игроков, которые выступают в сильнейших чемпионатах Европы. Что касается нашей сборной, то у нас многое изменилось. Думаю, сейчас у нас самая сильная сборная за все времена, потому что многие молодые игроки переехали в топ-чемпионаты.

– Какой будет ваша миссия на чемпионате Европы?

– К этому турниру будет приковано внимание всего мира. Для нас это является возможностью напомнить всему миру о том, что ежедневно у нас в стране убивают детей, женщин, гибнут военные. Для нас это также является стимулом. Чемпионат Европы как для игроков, так и для украинцев является очень важным. Мы попробуем показать свой максимум.

– Как оцените результат товарищеского матча с Германией?

– Матч с Германией мы можем воспринимать положительно, поскольку играли на выезде против серьезного соперника. Результат 0:0, думаю, является положительным.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от контрольного матча против Польши.

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Андрей Ярмоленко товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Sergey RockStar
При всем уважении, но уже лучше молчал бы. Сразу вспоминается комментарий Коноплянки про вазу и Рибери, и чем потом все закончилось..
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0
Выталкиватель парашутистов
Сколько не повторяй слово халва, во рту слаще не станет... Если наша команда сильнее всех сборных за все времена, то надо ожидать ее участие как минимум в 1\2 финала ЕВРО 2024?  И хочеться задать вопрос  Ярмоленку- с какого дуба ты парень упал? Начинаю сомневаться в наличии мозгов у этого футболиста.... Дай Бог выйти с группы, а дальше перспектив нет.
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