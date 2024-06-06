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  4. Паолини призналась, почему раньше не достигала высоких результатов
Ролан Гаррос
06 июня 2024, 18:59 |
747
4

Паолини призналась, почему раньше не достигала высоких результатов

Жасмин почему-то не верила в свои силы

06 июня 2024, 18:59 |
747
4
Паолини призналась, почему раньше не достигала высоких результатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала о невероятном прогрессе в своей карьере.

«Думаю, что я начала играть лучше и стабильнее в прошлом году, скажем, в середине июля. С каждым матчем я чувствовала все большую уверенность в том, что могу играть на высшем уровне. Но это был процесс. Не то, чтобы я что-то поменяла. Это был процесс. Да, сейчас я выхожу на корт и говорю себе, что у меня есть шанс выиграть матч. Раньше, например, когда я играла против топ-игроков, я иногда думала, что мне нужно чудо, чтобы выиграть этот матч. Так что я проигрывала еще до того, как начинала играть (улыбается).

Я знаю, что для меня это был долгий процесс, потому что я должна была верить в каждый шаг, который я делала. Например, когда я впервые попала в топ-100... Теперь я думаю, что могла бы достичь этой цели и раньше, но, возможно, просто не была готова. Я не знаю. Думаю, что в тот момент, когда я делала какой-то шаг, именно в тот момент я в это верила. Скажем так, моя проблема была в том, что раньше я не верила, что смогу достичь того результата, который показываю сейчас. Я на самом деле не знаю, почему я не верила. Думаю, изменить это мне помогло то, что я сначала смогла навязать борьбу топ-игрокам, а потом уже начала выигрывать матч за матчем. И так мне удалось выиграть несколько важных матчей. Но, честно говоря, я не знаю, почему я не верила в себя», – сказала Паолини.

Отметим, что после Ролан Гаррос итальянка дебютирует в топ-10 мирового рейтинга в возрасте 28 лет.

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Жасмин Паолини Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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T-800
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0
T-800
а может причина во мне?
кого посередністю не назову, то Майами-Чарльстон возьмет, то практически в финал РГ выйдет!
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0
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