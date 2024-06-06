Свёнтек рассказала, что изменилось после матча с Осакой на Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, что изменилось после напряженного матча против Наоми Осаки, в котором полька отыграла матчбол.

После этого матча Свёнтек проиграла всего 14 геймов в четырех матчах и вышла в финал.

«Конечно, что-то изменилось. Я лучше адаптировалась к корту. Нелегко играть первые матчи на турнирах Grand Slam, потому что атмосфера сильно отличается от других турниров. Против Наоми у меня не было времени, чтобы втянуться. Она играла интенсивно с самого начала и оказывала на меня давление. Я рада, что справилась с этим. После этого погода изменилась. Я чувствую, что это помогает моей игре. Я бы сказала, что просто обрела уверенность», – сказала Свёнтек.

В финале Ига сыграет с Жасмин Паолини (№15 WTA) или Миррой Андреевой (№38 WTA).