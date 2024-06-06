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  4. Свёнтек рассказала, что изменилось после матча с Осакой на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
06 июня 2024, 18:39 |
102
0

Свёнтек рассказала, что изменилось после матча с Осакой на Ролан Гаррос

Первая ракетка мира – о турнирном пути в Париже

06 июня 2024, 18:39 |
102
0
Свёнтек рассказала, что изменилось после матча с Осакой на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, что изменилось после напряженного матча против Наоми Осаки, в котором полька отыграла матчбол.

После этого матча Свёнтек проиграла всего 14 геймов в четырех матчах и вышла в финал.

«Конечно, что-то изменилось. Я лучше адаптировалась к корту. Нелегко играть первые матчи на турнирах Grand Slam, потому что атмосфера сильно отличается от других турниров. Против Наоми у меня не было времени, чтобы втянуться. Она играла интенсивно с самого начала и оказывала на меня давление. Я рада, что справилась с этим. После этого погода изменилась. Я чувствую, что это помогает моей игре. Я бы сказала, что просто обрела уверенность», – сказала Свёнтек.

В финале Ига сыграет с Жасмин Паолини (№15 WTA) или Миррой Андреевой (№38 WTA).

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Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024 Наоми Осака
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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