Шевченко вспомнил своих лучших одноклубников по Милану

Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport назвал лучших из своих экс-партнеров по «Милану» в разных номинациях:

– Из всех твоих экс-партнеров по «Милану», кто был наиболее приятным в общении?

– Альбертини.

– Самым серьезным?

– Стам.

– Самым обидчивым?

– Индзаги.

– Кто больше всех беспокоился о своем внешнем виде?

– Костакурта.

– Главный тусовщик?

– Роналдиньо.

– Самый неуступчивый?

– Ну это легко. Гаттузо.

– Самый быстрый?

– Сержиньо.

– Самый техничный?

– Роналдиньо.

– Самый неутомимый?

– Мальдини.

– У кого был лучший удар?

– Андреа Пирло.

– Кто лучше всех играл головой?

– Мальдини.

– У кого был лучший дриблинг?

– Кака.

– У кого было лучшее голевое чутье?

– Индзаги.

– Кто первым приезжал и последним уезжал из тренировочной базы?

– Шевченко.

Ранее Шевченко оценил возможное назначение Паулу Фонсеки на пост главного тренера «Милана».