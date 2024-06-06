Шевченко вспомнил своих лучших одноклубников по Милану
Украинская легенда вспомнил лучших в разных номинациях
Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport назвал лучших из своих экс-партнеров по «Милану» в разных номинациях:
– Из всех твоих экс-партнеров по «Милану», кто был наиболее приятным в общении?
– Альбертини.
– Самым серьезным?
– Стам.
– Самым обидчивым?
– Индзаги.
– Кто больше всех беспокоился о своем внешнем виде?
– Костакурта.
– Главный тусовщик?
– Роналдиньо.
– Самый неуступчивый?
– Ну это легко. Гаттузо.
– Самый быстрый?
– Сержиньо.
– Самый техничный?
– Роналдиньо.
– Самый неутомимый?
– Мальдини.
– У кого был лучший удар?
– Андреа Пирло.
– Кто лучше всех играл головой?
– Мальдини.
– У кого был лучший дриблинг?
– Кака.
– У кого было лучшее голевое чутье?
– Индзаги.
– Кто первым приезжал и последним уезжал из тренировочной базы?
– Шевченко.
Ранее Шевченко оценил возможное назначение Паулу Фонсеки на пост главного тренера «Милана».
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