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  4. Шевченко вспомнил своих лучших одноклубников по Милану
Италия
06 июня 2024, 18:37 |
479
3

Шевченко вспомнил своих лучших одноклубников по Милану

Украинская легенда вспомнил лучших в разных номинациях

06 июня 2024, 18:37 |
479
3
Шевченко вспомнил своих лучших одноклубников по Милану
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport назвал лучших из своих экс-партнеров по «Милану» в разных номинациях:

– Из всех твоих экс-партнеров по «Милану», кто был наиболее приятным в общении?
– Альбертини.

– Самым серьезным?
– Стам.

– Самым обидчивым?
– Индзаги.

– Кто больше всех беспокоился о своем внешнем виде?
– Костакурта.

– Главный тусовщик?
– Роналдиньо.

– Самый неуступчивый?
– Ну это легко. Гаттузо.

– Самый быстрый?
– Сержиньо.

– Самый техничный?
– Роналдиньо.

– Самый неутомимый?
– Мальдини.

– У кого был лучший удар?
– Андреа Пирло.

– Кто лучше всех играл головой?
– Мальдини.

– У кого был лучший дриблинг?
– Кака.

– У кого было лучшее голевое чутье?
– Индзаги.

– Кто первым приезжал и последним уезжал из тренировочной базы?
– Шевченко.

Ранее Шевченко оценил возможное назначение Паулу Фонсеки на пост главного тренера «Милана».

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Андрей Шевченко Милан Андреа Пирло Дженнаро Гаттузо Филиппо Индзаги Деметрио Альбертини Алессандро Костакурта Роналдиньо Паоло Мальдини Кака
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Роналдиньо величайший талант, хотя бы поиграть нормально успел, прежде чем растратил себя по клубам. По сути закончил карьеру в 28.
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Raien
Цікаво. Про Рональдіньо-тусовщика навіть не сумнівався 
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dimagi
Sheva is UA GOAT.
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