Шевченко оценил возможный переход Фонсеки в Милан
Легендарный украинец верит в экс-тренера «Шахтера»
Легендарный экс-форвард «Милана» и нынешний президент УАФ Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу проблем «россонери» на данный момент и оценил возможное назначение экс-наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды:
«В последнее время главной проблемой «Милана» было то, что форварды команды забивали слишком мало.
Фонсека? Могу сказать, что он отлично поработал в Украине и оставил свой след. Он – порядочный и компетентный человек.
Не знаю, какие у «Милана» планы на него. Думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться».
Ранее Шевченко оценил трансферы украинцев в еврочемпионаты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024
В боснийском Сараево состоялся матч плей-офф чемпионата Европы