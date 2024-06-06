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  4. Шевченко оценил возможный переход Фонсеки в Милан
Италия
06 июня 2024, 17:31 | Обновлено 06 июня 2024, 17:33
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0

Шевченко оценил возможный переход Фонсеки в Милан

Легендарный украинец верит в экс-тренера «Шахтера»

06 июня 2024, 17:31 | Обновлено 06 июня 2024, 17:33
123
0
Шевченко оценил возможный переход Фонсеки в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный экс-форвард «Милана» и нынешний президент УАФ Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу проблем «россонери» на данный момент и оценил возможное назначение экс-наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды:

«В последнее время главной проблемой «Милана» было то, что форварды команды забивали слишком мало.

Фонсека? Могу сказать, что он отлично поработал в Украине и оставил свой след. Он – порядочный и компетентный человек.

Не знаю, какие у «Милана» планы на него. Думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться».

Ранее Шевченко оценил трансферы украинцев в еврочемпионаты.

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Андрей Шевченко Паулу Фонсека Милан
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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