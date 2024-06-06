Шевченко оценил возможный переход Фонсеки в Милан

Легендарный экс-форвард «Милана» и нынешний президент УАФ Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу проблем «россонери» на данный момент и оценил возможное назначение экс-наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки на пост главного тренера команды:

«В последнее время главной проблемой «Милана» было то, что форварды команды забивали слишком мало.

Фонсека? Могу сказать, что он отлично поработал в Украине и оставил свой след. Он – порядочный и компетентный человек.

Не знаю, какие у «Милана» планы на него. Думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться».

Ранее Шевченко оценил трансферы украинцев в еврочемпионаты.